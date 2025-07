Intoxicación de Devoto: habló la prima que se acercó a conocer a sus sobrinos y encontró a su familia muerta

La historia detrás de los cinco muertos y el bebé de un año internado en el Hospital Gutiérrez, producto de una intoxicación con monóxido de carbono en el barrio porteño de Villa Devoto, mostró un costado que hace a la tragedia más conmovedora aún. Ambos niños y sus padres habían llegado de Europa para visitar a la familia de él, y la prima Helena se había acercado durante la tarde del hallazgo para conocer a los niños, pero se encontró con la peor noticia.

"Ayer llegué a las cinco de la tarde y la vi a mi prima, arrodillada, tratando de abrir la puerta de la casa de mis tíos. Pasé todas las navidades en esta casa jugando con mis primos. Ya no tengo tíos ni primos. Estoy desesperada", lamentó Helena, visiblemente abrumada. "No lo puedo creer, estoy desesperada. No entiendo nada. Cuando me enteré, pensé que era un sueño ", agregó en su testimonio ante la prensa desde la puerta del hogar de la calle Sanabria al 3700.

Durante la tragedia ocurrida fallecieron los abuelos Demetrio de Nastchokine y Graciela Just de 79 y 74 respectivamente, quienes estaban en la segunda planta de la casona. Tanto Andrés de Nastchokine de 43, como su esposa Marie Lanane de 42 y sus hijos Elisa de Nastchokine de 4 y Milk de Nastchokine de 1, los encontraron a todos en la primera planta del domicilio.

"Iba a conocer a los hijitos de mis primos. Como viven en Europa, no los conocía", confesó Helena, tras contar que su tía Graciela le enviaba fotos de la habitación que había decorado especialmente con el fin de que sea utilizada por sus nietos. "Yo traje los peluches que eran de mi hijo para ponerlos en la habitación de los nenes. Y ahora me encuentro con esto", detalló la familiar de las víctimas.

Al mismo tiempo, contó que todo se desarrollaba de forma normal y que la visita había hecho "rejuvenecer 20 años" a su tía. "Estuvo muy mal el año pasado. Estuvo enferma y la visita de su hijo y sus nietos le había devuelto la vida", recordó Helena, quien contó que busca ubicar al resto de sus primos, todos mayores que Andrés, a quienes todavía no ubicó.

La mujer también contó que fue Graciela la que instó a que vengan sus familiares desde Europa, para que pudieran conocer a los niños. "Mis tíos sí conocían a la nena, cuando fueron a Europa. Pero al varón no", explicó Helena. Además indicó que la idea del viaje surgió a fin de 2024.

"Para mí van a tener que venir los abuelitos de Europa, me parece. La mamá y el papá de la esposa de mi primo Andrés", deslizó Helena sobre Milk, el niño de un año y medio que se encuentra internado tras haberse intoxicado con monóxido de carbono. Andrés, el padre de la criatura, había viajado a Europa 15 años atrás, en busca de la prosperidad económica.