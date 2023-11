Chipas "duros" y medialunas "mordidas": la chicana de Mauricio Macri y la polémica de las "Facturas-Gate"

"Buen día. Primero a quién le entrego las medialunas, para que no digan que me las llevo", expresó el ex presidente Mauricio Macri, luego de votar en el barrio porteño de Palermo por el ballotage. La frase estuvo dirigida a las decenas de periodistas que fueron a cubrir el evento. Y no fue nada inocente, ya que fue una respuesta a la versión que se instaló en la primera vuelta electoral, acerca de que "El Killer" había llevado algunas docenas de facturas que se llevó después de sacarse la foto.

Mauricio Macri votando en el ballotage del 19 de noviembre de 2023.

Lo cierto es que en esta oportunidad, el ex jefe de Gobierno porteño intentó acallar las voces críticas en su contra y se portó con las y los trabajadores de prensa y con las autoridades de mesa que lo recibieron en la Escuela Lenguas Vivas, Palermo, donde votó. Es que justamente con los fiscales y demás es donde había tenido el movimiento de offside que quedó viralizado. Fue cuando él dejó una bolsa en la mesa de la urna, y después de los flashes se la llevó.

La polémica del 22 de octubre estuvo abierta unas horas hasta que se desmintió que esto haya sido así, ya que además de la bolsa que se llevó, habría dejado otra para las autoridades, y la que se quedó en sus manos, fue la que finalmente fue para la prensa. Es por esto que el candidato a vicepresidente por la lista que encabeza Andrés Ibarra en Boca Juniors esta vez se encargó de ser tajante.

El navegador no soporta este contenido.

El hecho hasta dio espacio para las humoradas, como la que realizó en esta oportunidad una de las fiscales que estaba en el lugar, quien reposteó el tuit de Macri votando, y lo acompañó con unas palabras para aprovechar su salto a la fama: "Como se observa en la foto, estoy fiscalizando en la mesa donde votó "El Killer" y doy fe de que en la bolsa que nos trajo había tres chipas duros y una medialuna mordida. #ClassicMauricio", escribió la joven.

Si bien los dos hechos no son para nada comparables, la entrega de Macri de las medialunas en esta oportunidad recordó a aquella histórica asamblea de Papel Prensa en la que el entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno repartió entre los presentes cascos y guantes de boxeo, en represalia a los rumores que se habían instalado acerca de amenazas y presiones que se habían dado previamente.

El tuit de la fiscal de mesa donde votó Mauricio Macri, alrededor de las medialunas que dejó.

No fue lo único con lo que el empresario se despachó en esta jornada histórica de ballotage. Cuando se acercó a votar también dejó otras definiciones perturbadoras ante los medios de comunicación, las cuales rozaron la veda electoral establecida. "Quedaban pocas de (Javier) Milei", instaló Macri. "Confío en que todo va a resultar como queremos y que haya una expresión de cambio mayoritaria", opinó, sin ponerse colorado.

"Que todos vengan a votar con una idea de esperanza y de futuro", deslizó en otro momento de sus declaraciones. "Estas elecciones marcan un punto de inflexión para la Argentina y es importante que nadie se resigne", añadió, otra vez sin importarle influir y respetar la ley electoral que prohíbe este tipo de expresiones durante los comicios y tres días antes.