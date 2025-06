Cristina Kirchner enfrenta una inminente decisión de la Corte y desafía al poder judicial: "Estar presa es un certificado de dignidad"

En un clima de tensión política creciente, la Corte Suprema de Justicia se prepara para revisar en las próximas horas el expediente de la causa Vialidad, que podría confirmar la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado durante su mandato presidencial. Si se ratifica el fallo, la ex presidenta quedará inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos, en una decisión que podría modificar el mapa electoral de este año y sacudir la interna del peronismo.

Cristina Kirchner a la espera del fallo de la Corte Suprema

Lejos de mostrarse intimidada, Cristina respondió con un acto de alto contenido político y simbólico en la sede nacional del Partido Justicialista, acompañada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza y una multitud de militantes. Allí, en el marco de un homenaje por el Día de la Resistencia Peronista, la ex mandataria redobló sus críticas al Poder Judicial, al que acusó de ser "la guardia pretoriana del poder económico", y denunció una persecución política y mediática que, según sus palabras, se desató con más fuerza apenas anunció su candidatura a legisladora por la Tercera Sección electoral.

"Me podrán meter presa, pero el pueblo siempre vuelve", sostuvo con tono desafiante. "Mientras caminen por la calle libres de polvo y paja los que hicieron megacanjes, endeudaron dos veces al país con el FMI y lo siguen endeudando, los de las autopistas, parques eólicos, los del correo, créanme que estar presa es un certificado de dignidad. Créanlo porque lo siento de esa manera", afirmó en alusión al macrismo y a empresarios ligados a causas de corrupción no judicializadas.

La confirmación de la condena por parte de la Corte tendría un efecto demoledor para la estrategia electoral de Unión por la Patria. La posibilidad de que Cristina quede fuera del juego como candidata ya empuja a los principales dirigentes del espacio a discutir con urgencia una nueva hoja de ruta. En ese sentido, el Instituto Patria convocó a una cumbre reservada con figuras clave del kirchnerismo para definir una eventual respuesta política y movilizadora si se concreta el fallo.

Axel Kicillof en primera fila

En el peronismo ya se barajan hipótesis de una reacción callejera. Algunos sectores hablan de "plan de movilización popular" ante lo que consideran un intento de proscripción. Mientras tanto, el mensaje de unidad lanzado por Cristina Kirchner dejó entrever también una advertencia interna. En uno de los pasajes más comentados de su discurso, aludió a la necesidad de "desprendimientos personales" y cuestionó la idea de una unidad subordinada a ambiciones individuales. "La unidad no se construye diciendo 'siempre y cuando el primero sea yo'", dijo, en una frase que fue interpretada como un tiro por elevación hacia el propio kicillofismo.

La líder peronista también reivindicó su historia personal al trazar un paralelismo entre su intento de asesinato en 2022 y los fusilamientos de José León Suárez, narrados por Rodolfo Walsh en Operación Masacre. "Soy una fusilada que vive", proclamó ante los militantes, remarcando su identificación con las víctimas históricas de la represión antiperonista. Con un discurso cargado de simbolismo y tono combativo, la ex mandataria no solo intentó blindarse políticamente frente a lo que percibe como una embestida judicial, sino también marcar el rumbo estratégico de su espacio. "Este modelo tiene fecha de vencimiento, se agota", dijo sobre el actual gobierno, al que calificó como "cachivache", vaticinando que "no hay posibilidad de un final feliz" y que el pueblo "inevitablemente se va a organizar en defensa propia".

La decisión que tome la Corte Suprema será, sin duda, un punto de inflexión. No solo por el impacto sobre la libertad personal de la ex presidenta, sino porque pondrá a prueba la capacidad de reorganización de un movimiento político que, pese a sus divisiones internas, aún encuentra en Cristina su principal figura aglutinante. Lo que se decida no afectará únicamente el futuro judicial de una dirigente, sino que podría modificar radicalmente el escenario político argentino en su conjunto.