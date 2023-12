Del "no podemos controlar el precio de la lechuga" a la espera eterna por los anuncios de Caputo

A días de la asunción de Javier Milei a la presidencia, se divisaron las primeras irregularidades de su mandato, ya que el anuncio de las medidas económicas se están haciendo esperar: primero iban a ser anunciadas a primera hora de la mañana el lunes 11, luego, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que la emisión sería en la tarde del martes, a las 17, sin embargo, los contratiempos fueron mayores y el mensaje -que debió ser grabado en más de una oportunidad por "conceptos poco claros"- finalmente se transmitió a las siete de la tarde.

Mientras tanto, diputados de La Libertad Avanza insistieron en que las medidas económicas del ministro Luis Caputo buscarán "evitar una hiperinflación". De hecho, Carlos González D'Alessandro sostuvo que "es una incógnita todavía cuál va a ser el perjuicio" de las medidas adoptadas por el gobierno anterior, liderado por Alberto Fernández.

Diana Mondino.

"El bolsillo de los argentinos viene siendo muy afectado en los últimos meses por la inflación. Es una incógnita todavía en materia económica cuál va a ser el perjuicio de las medidas tomadas por Alberto Fernández y su ministro Sergio Massa", afirmó en diálogo con El Destape, quien además remarcó: "Una devaluación fuerte sería ir con mayor velocidad a una hiperinflación".

Por otro lado, el Banco Central de la República Argentina comunicó, en medio de la indecisión del Gobierno y la incertidumbre por parte de la población, que a partir de mañana quedará sin efecto el requerimiento de "conformidad previa" de la autoridad monetaria para toda operación de compra de dólares en el mercado cambiario.

En el anuncio, se indicó que hasta en tanto asuma el nuevo presidente del organismo, Santiago Bausili, se aplicará la regla de conformidad, mecanismo que se mantiene vigente durante la víspera de la jornada de hoy y en toda la semana.

"La medida fue dispuesta en función de dar tiempo a la gestión del Poder Ejecutivo de cumplir con los trámites administrativos para la conformación de las nuevas autoridades y anunciar e implementar las políticas que llevarán adelante", indica el comunicado.

Según trascendió, la decisión de dejar sin efecto este requerimiento está relacionado directamente con los anuncios que tiene previsto realizar Luis Caputo. Sin embargo, sin ningún comunicado oficial, lo cierto es que el mercado está totalmente paralizado y se especula con una posible suba descontrolada del dólar.

Para sumar más incertidumbre a la situación, la canciller Diana Mondino desestimó en diálogo con La Nación Más la metodología de control de precios para frenar la inflación al indicar que "si la controlás, sube más rápido". Un concepto poco claro e inentendible para la audiencia. Además, puntualizó que la decisión de no consumir "quedará en manos de cada persona" y afirmó que desde el Gobierno no tienen previsto nada para regular el valor de los alimentos: "No se le puede fijar el precio a nada, ni a la lechuga ni al tomate ni al dólar", expresó.

Javier Milei.

Mondino sostuvo, en este sentido, que la inflación es producto de una política monetaria demencial que fue aplicada por el gobierno anterior y que es un problema que, lamentablemente -como adelantó el mismo Milei en su discurso-, va a tardar mucho tiempo en tener una solución.

"No sé cuál es el precio del dólar, es el que el mercado va a definir. Tal vez no podés dejar el precio del dólar instantáneamente libre. Sabemos que no se le puede fijar el precio a nada, ni a la lechuga, ni al tomate, ni al dólar. Es lo que el mercado defina", se lamentó Mondino.

Lo cierto es que entre lamentos y retrasos, el tiempo que tienen los ciudadanos es valioso, pero sobre todo, no es respetado por el gobierno de Milei, que retrasa los anuncios y genera más incertidumbre y angustia entre los consumidores, que no saben si volcarse a las góndolas a comprar o aguardar a oír las medidas que tomará su gestión para decidir qué hacer con su dinero.