Absurda confesión de Fernando Iglesias que se acutocanceló y no fue a un show de Malosetti en Madrid

El nivel de enajenación del diputado nacional Fernando Iglesias se manifiesta claramente, desde hace años, en cada una de sus intervenciones públicas, sesgadas por un antiperonismo que justifica cualquier tipo de atropello a quienes piensan distinto y que expone una ideología intolerante y odiante, que bien podría ser interpretada como fascista. En una nueva muestra de esta personalidad tan viral, decidió no ir a un recital de Javier Malosetti en Madrid por miedo al escrache y le echó la culpa al kirchnerismo por la decisión que tomó.

"Ayer estaba buscando dónde cenar en Madrid y me fui hasta la plaza Santa Ana, mi favorita. En uno de los restaurantes había un cartel de jazz en vivo. Me asomé, y estaba tocando Malosetti. Full glasses, además, creo. Hermoso tema. Pensé en entrar y después me di cuenta de que si me veía iba a decir algo , y seguí de largo. Qué lástima que artistas talentosos sean tan pelotudos políticamente. Otra desgracia que nos dejó el kirchnerismo", escribió Iglesias en su cuenta de X (ex Twitter).

Los provocadores tuits de Fernando Iglesias tras autocancelarse de un show de Javier Malosetti en Madrid.

La reflexión levantó polvareda en el anónimo mundo de las redes sociales y generó que se arme una fuerte campaña en contra de él por estar acompañando la gira presidencial del presidente Javier Milei, la cual está 100% financiada desde las arcas públicas del Estado nacional para que vaya a eventos como el que estuvo el último fin de semana y en la que gritó "muerte al socialismo", cuando la organización que gobierna el país se llama Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Lo cierto es que los cruces más fuertes que recibió Iglesias en las redes no llegaron por su confesión sobre uno de los músicos nacionales más brillantes del jazz y todos los géneros, sino por el hecho de estar en Europa con Milei con financiación pública y sin ninguna función en particular de la cual se encargue. Mientras la motosierra corta para lograr el superávit fiscal, los aliados a Milei viajan ¡con la tuya! por el mundo.

"A lo mejor deberías reflexionar acerca de cómo sos vos y lo que hacés para que sospeches que un capo como Malosetti puede decirte algo que te moleste. Qué bien ganan los legisladores que pueden pasear por Europa. ¡Con la nuestra, como decías vos antes!", lo cruzó un usuario de la red social.

"No paseo por Europa. Formo parte de una delegación que en pocos días firmó un acuerdo multimillonario para exportaciones argentinas, se entrevistó con el Papa y consiguió su visita, siguió trabajando con el gobierno italiano para la transferencia de know how Antimafia para nuestro país y el Mercosur y voy a trabajar en la promoción del acuerdo Unión Europea Mercosur del martes en adelante", contestó el diputado.

"¿Tenías miedo que te diga estabas ahí con la nuestra?", lanzó otro usuario. "No. Esa boludez me la dicen todos los días. Sobre todo acá, que está lleno de peronistas pelotudos", confesó en un perfil agresivo Iglesias. Ante las reiteradas acusaciones, el funcionario prefirió usar el sarcasmo, con la esperanza de que por ahí se subsanen las críticas tan marcadas a que esté en una comitiva que no lo necesitaba.

"Comprendo. Tocar jazz para la burguesía europea mientras se hacen proclamas anticapitalistas es revolucionario. Trabajar para que el país tenga inversiones, pueda combatir las mafias, cierre acuerdos con empresas, gobiernos y bloques europeos es pasear con la nuestra. Fenomenal", lamentó en otro de sus posteos. La autocancelación de Fernando Iglesias es un reflejo de la dignidad que parece haber desaparecido de sus postulados políticos.