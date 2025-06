Rose, Slash & McKagan listos para hacer historia: Guns N' Roses vuelve a Argentina

El rock vuelve a encender los corazones argentinos. En un anuncio que resonó como un trueno entre los amantes de la música, Guns N' Roses, la banda que redefinió el género y marcó a generaciones, confirmó su regreso al mejor país del mundo, ¡Argentina!

Es así que el próximo 17 de octubre de 2025, el Estadio de Huracán será testigo de un espectáculo que promete ser inolvidable, un verdadero tributo a la grandeza del rock y a la conexión inquebrantable entre la banda y su público argentino al que visitó por última vez en 2022 aunque también en 1992.

Guns N' Roses vuelve a Argentina

En el marco de su gira mundial Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things, que ya maravilló a los fans de Asia y Europa con entradas agotadas y ovaciones ensordecedoras, los Guns llegan a Latinoamérica con una energía renovada y un show que reparasará lo mejor de su historia.

Axl Rose, el eterno rockstar, no estará solo: a su lado estarán firmes el siempre legendario Slash en la guitarra y el mágico Duff McKagan en el bajo, un trío de perfección y admiración responsables de himnos como Sweet Child O' Mine, Welcome To The Jungle y November Rain.

Guns N' Roses vuelve a Argentina

La preventa de entradas empieza el 23 de junio a las 10:00 horas, exclusivamente para clientes del Banco Nación con tarjeta Visa -con un 15% de descuento y la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés- y, para el público general, la venta se abrirá el 24 de junio a través de allaccess.com.ar

Guns N' Roses no es un mito viviente que, en plena era del glam rock y el pop, influyeron musicalmente con un sonido crudo y visceral que devolvió al rock su esencia más pura. Y Argentina tiene una historia especial con los Guns: su primera visita en 1992 dejó una huella imborrable en el corazón de los fanáticos argentos.

Guns N' Roses vuelve a Argentina

Fue un show que se convirtió en leyenda y esta vez no será la excepción. Su última presentación en 2022 en el estadio de River Plate fue un éxito rotundo, pero ahora redoblan la apuesta con un espectáculo diseñado para recorrer toda su trayectoria. El 17 de octubre de 2025 quedará grabado en la memoria colectiva como una noche histórica cuando Guns N' Roses pisen suelo argentino.