Denuncian a Luis Caputo por presunta violación del secreto estadístico y manipulación del IPC

La disputa por la credibilidad de los datos oficiales sumó un nuevo capítulo. La diputada nacional Julia Strada anunció la presentación de una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por la presunta violación del secreto estadístico y por supuestas irregularidades en el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A través de su cuenta en X, Strada informó: "Junto a los diputados nacionales del Bloque de Unión por la Patria @gerpmartinez y @PaulaPenacca, esta mañana presentamos una denuncia penal contra el Ministro de Economía Luis Caputo".

— Julia Strada (@Juli_Strada) February 13, 2026

Y agregó: "Es por violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (art. 157 del Código Penal), falsificación de documentos públicos (art. 293 del Código Penal), y por lo previsto en el artículo 17 de la ley 17.622, violación del secreto estadístico". La legisladora sostiene que el ministro "incurrió en irregularidades varias vinculadas al funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)".

Según detalla la denuncia, Caputo habría ordenado mantener el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con componentes desactualizados, pese a que "en octubre de 2025 el INDEC había resuelto la aplicación de otra forma de cálculo a partir de enero de 2026". De acuerdo con la presentación, "esta decisión del Ministro Caputo, tal como declaró públicamente, busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria que tendría especial impacto en los precios al consumidor".

De acuerdo con la legisdladora de Unión por la patria, el funcionario libertario "así, cometió actos contrarios a la ley 17.622 que rige el funcionamiento del INDEC y del servicio estadístico nacional. Se trata de una conducta que demuestra abuso de autoridad". Pero el punto más delicado es otro. Strada acusa al ministro de haber difundido anticipadamente el dato de inflación antes de su publicación oficial. "En segundo lugar, el Ministro Caputo publicó un mensaje desde su cuenta en la red social X en el que reconoció la diferencia de resultado de variación del IPC, según la forma de cálculo que se aplique", destacó.

Y remarcó: "Y adelantó el resultado del cálculo del IPC de enero de 2026 antes de que fuese informado de manera oficial. De esta forma el Ministro Caputo incurrió en la violación del secreto estadístico, previsto en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622". Para la diputada, la gravedad institucional radica en el peso específico del indicador: "El IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico nacional, dado que impacta directamente en negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, determinación de contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas, decisiones financieras, política monetaria y credibilidad macroeconómica del Estado argentino".

En ese sentido, remarcó que "precisamente por dicha centralidad, el ordenamiento jurídico argentino ha establecido un sistema normativo orientado a garantizar la independencia técnica del organismo estadístico, prohibiendo cualquier interferencia política en la producción, validación y difusión de datos oficiales. Tenemos la responsabilidad de velar por ese cumplimiento".

La denuncia fue presentada formalmente ante la Justicia Federal bajo el título "FORMULAN DENUNCIA" y solicita que se investigue al ministro "por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (art. 157 del Código Penal), falsificación de documentos públicos (art. 293 del Código Penal), y por lo previsto en el artículo 17 de la ley 17.622".

Jaja, pero si yo mismo dije en la entrevista con Majul que daría menos el índice nuevo! Te sorprende que no hayamos especulado y aprovechado para cambiarlo? No es nuestro estilo. Nosotros hacemos siempre lo que consideramos que es lo correcto! https://t.co/IPGUeMRHgo — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 11, 2026

Además, el escrito señala que los hechos deben analizarse "en particular en relación con la utilización, condicionamiento e interferencia sobre información estadística oficial protegida por el secreto estadístico, en el ámbito del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)".