Franco Colapinto quedó octavo tras 137 vueltas de pretemporada en Baréin y lo llenaron de elogios: "Veremos lo mejor de él"

Franco Colapinto volvió a ilusionar a las y los fanáticos del automovilismo en la Argentina luego de quedar en el octavo lugar durante el segundo turno de este viernes de pretemporada en el circuito de Baréin. Durante la anterior mitad del día terminó en el sexto lugar de 17 coches y llovieron los elogios del director de Alpine, Steve Nielsen, por su gran rendimiento.

A bordo de su A526, el nacido en pilar terminó a sólo 0.053 de Esteban Ocon, quien con su Haas terminó en el séptimo lugar. Por delante de él se acomodaron, en el primer lugar Kimi Antonelli, y detrás de él, George Russell, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Max Verstappen y Isack Hadjar. En cuanto a vueltas, Colapinto fue el tercero que más dio con 137.

El A256 de Alpine que maneja Franco Colapinto brilló en las pruebas de Barcelona y en la pretemporada.

El resultado ilusionó mucho a quienes vieron el último año del equipo Alpine, en el cual les costó mucho hacer puntos y hasta terminar las carreras, por la abundancia de errores técnicos encontrados. Es por eso que las expectativas para el inicio de este año en la Fórmula 1, del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia en Melbourne Park, son altísimas.

Durante la primera mitad del día, Colapinto quedó mejor ubicado al quedar sexto, por detrás de Russell, Hamilton, Verstappen, Oliver Bearman y Piastri. Aunque en las 64 vueltas que hizo sólo participaron 11 pilotos. En ambas sesiones el flamante equipo Cadillac con sus pilotos Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez, quedaron últimos con algunos problemas técnicos.

Colapinto ilusionó a las y los fanáticos del automovilismo y gran expectativa respecto a 2026.

Los elogios a Franco

El respaldo del director de Alpine al piloto argentino fue uno de los temas más resaltables del universo Colapinto. "Creo que Franco es un talento y pienso que quizás sea de desarrollo más gradual, quizá esté evolucionando más lentamente que algunos de los otros", consideró Nielsen.

En ese sentido, destacó las buenas actuaciones durante 2025, con todos los problemas técnicos que presentó el equipo. "Lo vimos el año pasado producir algunas buenas carreras, particularmente en comparación con Pierre Gasly, que desafortunadamente fue nuestra única referencia en algunas carreras el año pasado porque estábamos en el fondo", reconoció.

El ingeniero británico Steve Nielsen, director del equipo de Fórmula 1 Alpine.

"Creo que Franco mejorará con el tiempo, ya lo estamos viendo. Y si le hemos dado un auto mejor, que estoy seguro de que lo hemos hecho, entonces creo que veremos lo mejor de él", aseguró Nielsen para cerrar sus palabras ante la prensa.