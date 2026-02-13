Beto Casella salió a defender a su compañero tras los comentarios homofóbicos en su programa: "Es un personaje"

Cuando la farándula parecía atravesar días tranquilos, un comentario homofóbico volvió a encender la polémica. Todo comenzó tras la difusión de un reel de Valentín Fresno en el que mostraba su rutina de preparación para el ballet El Cascanueces. Lo que debía ser una celebración del trabajo y la disciplina del bailarín terminó convirtiéndose en motivo de burla dentro de un panel radial. Y fue Beto Casella quien salió a dar explicaciones públicas.

Durante el comentario del video, el panelista Joe Fernández lanzó expresiones ofensivas con connotación homofóbica. Según describieron distintos medios y usuarios en redes, mientras "comenzaron a escucharse algunos comentarios homofóbicos contra Valentín", uno de ellos fue la frase «Put... relajado», pronunciada por Fernández entre risas de sus compañeros. También se habría intercalado un audio con referencias burlonas.

El bailarín Valentín Fresno del Teatro Colón fue víctima de comentarios homofóbicos

Testimonios captados en redes señalaron que en el segmento se utilizó además un audio del humorista Doctor Tangalanga con frases de tono burlesco vinculadas a la orientación sexual. En ese contexto, Beto Casella salió a defender a su equipo y a explicar la dinámica del programa: "Los programas de radio tienen como una vida interna, propia, que los oyentes conocen. Entonces, saben quién es el que hace de vulnerable, el que tiene un personaje de anti lenguaje inclusivo y los oyentes lo joden con eso y medio a veces se hace como el homofóbico (por Joe), es todo un personaje, yo no trabajaría con alguien que tiene esto de homofóbico", expresó al aire.

En la misma línea, sostuvo que muchos fragmentos se viralizan fuera de contexto: "Son lenguajes internos que el oyente conoce porque además nos siguen hace años, pero por ahí le mandan un cortecito, 'che, mirá esto... ah pero este tipo odia a los putos'. Así que son las reglas del juego de los medios de comunicación. Hay que entender al que se enojó y si por ahí tiene que pedir disculpas. No sé, eso verá él".

che beto me parece que en pleno 2026 burlarse de la sexualidad de alguien NO ES COMEDIA, no da risa y no es entretenimiento, me sorprende como en esa mesa todos se copan Y NADIE DICE CHE NO DA, pense que ya habiamos entendido que estas cosas ya no van mas pic.twitter.com/KJgAEYoki3 — nom0leste (@nom0leste) February 13, 2026

El conductor fue enfático al defender la trayectoria personal y profesional de Fernández: "Pero me consta, porque lo conozco bastante, que no tiene nada de homofóbico ni yo solo se lo permitiría...". Y agregó, transmitiendo la versión que le dio el panelista: "Es más, a mí me dice que estaba jodiendo con alguien del chat... que no estaba dirigiéndose al video, que ni llegó a ver el video de YouTube".

Casella cerró su intervención remarcando que, de haber estado Fernández presente ese día en el estudio, habría tenido que dar explicaciones, y aclaró que no se intentaba "fingir demencia". La respuesta del conductor se sumó a una ola de repudios en redes sociales y a manifestaciones de figuras del espectáculo y la cultura que respaldaron a Valentín Fresno y calificaron el episodio como un acto de discriminación. "Patético", escribió el periodista Ángel de Brito en sus redes, en solidaridad con el bailarín.

También se pronunció públicamente Julio Bocca, quien expresó su apoyo a Fresno y rechazó los comentarios discriminatorios. En un posteo se leía: "El ballet argentino nos representa en el mundo. El esfuerzo y la dedicación de Valentín Fresno, bailarín de nuestra compañía, es un ejemplo de ello. Julio Bocca, director del Ballet Estable, le expresa su apoyo".

En el video difundido, Bocca se dirigió directamente al joven artista y valoró la forma en que respondió a los dichos homofóbicos: "Hola, Valentín. Quería felicitarte por tu respuesta a los comentarios homofóbicos. La verdad fue con mucha altura y con valores que se están perdiendo en el mundo, con respeto y educación". Además, hizo hincapié en la importancia de pensar en las nuevas generaciones: "Y además, no solo pensaste en vos sino también en los niños. Gracias por eso. Somos bailarines y el ballet también representa a la Argentina en el mundo".