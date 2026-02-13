Llanto, ataques de pánico y una fecha final: el juicio contra "La Toretto" por la muerte de Walter Armand ya tiene día

El silencio de la sala se rompió con la noticia más esperada desde abril de 2024: el juicio oral contra Felicitas Alvite, conocida públicamente como "La Toretto", comenzará el 2, 3 y 6 de noviembre. Está imputada por atropellar y matar al motociclista Rubén Walter Armand en una picada en la ciudad de La Plata. Pero la audiencia preliminar dejó una escena inesperada: la acusada sufrió una crisis en pleno tribunal.

Según confirmó su defensor, Flavio Gliemmo, durante la jornada la joven padeció un ataque de pánico. De acuerdo a lo informado por el medio Noticias Argentinas, "tuvo que ir a la ambulancia" a raíz de que sus defensores "ya se habían ido". Minutos después, el letrado señaló que ya estaba "algo repuesta". Mientras tanto, afuera del edificio judicial, familiares y organizaciones reclamaban que el proceso no vuelva a demorarse.

En la audiencia se analizaron las pruebas que integrarán el debate oral. "Se trató toda la prueba que va a ser utilizada en el juicio y falta una resolución del tribunal para determinar qué se va a usar y qué no", sostuvo Gliemmo. La defensa pidió además nuevas pericias: "Cinco o seis medidas de pruebas más". El caso está caratulado como homicidio simple con dolo eventual -pena de 8 a 25 años-, aunque el abogado insiste: "Para nosotros es una calificación equivocada, es una causa de homicidio culposo".

También será juzgada Valentina Velázquez, amiga de la imputada, bajo la figura de "prueba de velocidad". Según las pericias accidentológicas, Alvite manejaba a más de 90 km/h, cruzó semáforos en rojo y embistió a Armand en la esquina de 13 y 532. El impacto lo desplazó más de 60 metros. Murió horas después en el hospital. Hoy la joven espera el juicio bajo arresto domiciliario en City Bell. La causa arrastra meses de tensión.

En una audiencia anterior, "La Toretto" había llorado al ver las imágenes del hecho; esta vez el cuerpo reaccionó antes que las palabras. Cabe recordar que la primera audiencia, realizada el 13 de octubre del 2025, ya había estado marcada por las lágrimas. Según reconstruyó el portal 0221, Alvite había roto en llanto al repasar las imágenes del accidente que terminó con la vida del hombre de 36 años.

En aquella oportunidad se abrazó con su amiga Velázquez, en una escena que generó rechazo entre los familiares de la víctima. Walter Armand era músico, cantante de la banda "Pachanga", padre de un hijo y pareja de una mujer que hoy busca justicia. "Estamos con mucha esperanza de que se empiece a hacer justicia por el asesinato de mi hermano", le había dicho al portal platense uno de sus familiares en la previa de la audiencia.

El expediente que instruye el fiscal Padovan detalla que la madrugada del 12 de abril, Alvite conducía a más de 90 kilómetros por hora y cruzó varios semáforos en rojo en el trayecto final antes de embestir a Armand en la intersección de las calles 13 y 532. Las cámaras del Centro de Monitoreo de La Plata registraron su recorrido a toda velocidad. La violencia del impacto fue tal que la víctima salió despedida más de 60 metros y murió horas después en el hospital San Roque de Gonnet.

La acusada está imputada por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé entre 8 y 25 años de prisión. Sin embargo, desde mayo del 2025 se encuentra bajo arresto domiciliario, medida que generó enorme indignación cuando, semanas después, volvió a publicar fotos y videos en su cuenta de Instagram. En uno de ellos, se mostraba posando frente al espejo, con top y joyas, mientras cumplía la detención. "No nos olvidemos nunca de esta cara, de Felicitas, asesina al volante. La justicia es lenta, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados", habían escrito los familiares de Armand en redes sociales.