La UOCRA judicializará la reforma laboral si se aprueba: "No sirve y roza valores constitucionales"

El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, advirtió que el gremio recurrirá a la Justicia si la Cámara de Diputados convierte en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. "Por supuesto, tanto en lo individual como en lo colectivo, todos aquellos artículos que rocen los aspectos constitucionales, es parte del derecho que le asiste a cada ciudadano o a cada institución", aseguró en diálogo con radio Rivadavia.

El oficialismo consiguió dos victorias parlamentarias clave.

Tras la media sanción obtenida en el Senado, el dirigente sindical sostuvo que la iniciativa no resolverá el problema del trabajo registrado. "Nosotros tenemos la obligación del conjunto de los temas que dañan la realidad laboral y productiva en la Argentina. Por eso destaco que la reforma laboral no tiene un nivel de influencia en lo que significa un modelo económico pensando en el crecimiento de generar puestos de trabajo", resaltó.

También afirmó que la norma no apunta a formalizar empleo: "Esta ley en ningún momento habla de generación de puestos de trabajo como para ir en un proceso de transición de la informalidad a la formalidad". Duramte la nota, Martínez consideró que el proyecto busca debilitar la organización colectiva de los trabajadores. "Hay una intencionalidad ideológica por parte del proyecto que tiene una dirección antisindical", explicó.

y agregó: "Tengamos en cuenta que el modelo sindical argentino es un modelo sindical de gestión. Buscan romper los derechos colectivos". En ese sentido, anticipó que la norma terminará en tribunales: "Muchos de los artículos que representa este proyecto de ley rozan con valores constitucionales". El dirigente también vinculó la reforma a la estrategia internacional del oficialismo: "Responde más a un mensaje del rockstar Milei en la relación y el vínculo que tiene con Estados Unidos y con Trump".

Gerardo Martínez

Y concluyó con un diagnóstico económico más amplio: "Me parece que no es útil, no sirve. Va a ser una ley más de las tantas que se dieron y que no genera un impacto positivo en la gestión". "Lo que está haciendo agua es el modelo económico", sentenció. Pese a mostrarse abierto al diálogo, aclaró que "está dispuesto al diálogo para resolver las condiciones estructurales", remarcó que el sindicalismo no fue convocado a discutir los cambios de fondo. Con la iniciativa rumbo a Diputados y movilizaciones anunciadas por centrales obreras, el debate laboral promete trasladarse de lleno a los tribunales si el Congreso le da sanción definitiva.