El Vaticano confirmó que al papa León XIV le extirparon un tumor canceroso del pulmón

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó este martes que el papa León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón que requirió la extirpación quirúrgica del lóbulo inferior derecho. Tras una intervención de tres horas en el quirófano, el parte médico oficial firmado por los cirujanos a cargo confirmó que la operación resultó exitosa, no presentó complicaciones y el Pontífice ya se recupera en su habitación.

Según detalla el informe médico, la operación se desarrolló sin complicaciones y el Santo Padre ya se encuentra despierto y descansando en su habitación del décimo piso del Policlínico Universitario Agostino Gemelli, ubicado en Roma. Para garantizar una intervención radical, los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

Parte oficial

Durante el procedimiento, el examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico sospechado en los estudios preoperatorios: un adenocarcinoma pulmonar. Si bien está muy relacionado con el consumo de tabaco, este tumor es el subtipo más común en personas que nunca han fumado, así como en mujeres y adultos jóvenes en comparación con otros tipos de cáncer pulmonar.

El Sumo Pontífice permaneció en el quirófano durante aproximadamente 3 horas, con un tiempo quirúrgico neto de 90 minutos. Afortunadamente, la operación concluyó de manera exitosa y sin complicaciones.

El papa León XIV se despertó con regularidad y, tras un breve período de observación, fue trasladado a su habitación. La intervención estuvo liderada por el Prof. Stefano Margaritora, secundado por la Prof. Elisa Meacci, la Dra. Maria Teresa Congedo y el Dr. Leonardo Petracca Caravella. Por su parte, el equipo de anestesiología estuvo compuesto por el Prof. Massimo Antonelli, el Dr. Giovanni Punzo y el Dr. Giuseppe Bello.

Papa León XIV

El canciller, Pablo Quirno, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresaron que continuarán con los preparativos para recibir al Papa en Argentina. Los ministerios de Seguridad de la Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires siguen adelante con el operativo de seguridad que preparan en conjunto por la llegada del papa León XIV, a pesar de que el diagnóstico pone en duda el viaje a la Argentina para los primeros días de noviembre.

En declaraciones televisivas reproducidas por la Agencia Noticias Argentinas, la titular de la cartera de Seguridad sostuvo: "Hasta que no haya una respuesta oficial del Vaticano, seguimos trabajando porque es un dispositivo impresionante".

La visita de León XIV a la Argentina está prevista desde el 8 hasta el 11 de noviembre y se enmarca en una gira latinoamericana que también incluirá visitas a Uruguay y Perú. "Tenemos fe de que venga, más los que somos creyentes, pero primero está la salud de Su Santidad. Es probable que haya modificaciones. Hay que ver cómo se desencadena el tratamiento que tenga que hacer, no lo sabemos", aseguró.

En el mismo sentido se expresó el cardenal Ángel Rossi, quien expresó sus deseos de mejoría y la esperanza de que pueda llegarse a Córdoba. "La noticia shockea un poquito, parecería que no es nada grave y que la recuperación no es tan lenta, mantenemos por supuesto la ilusión y el deseo de que lo tengamos acá", manifestó a medios locales.

Al ser consultado acerca de si los preparativos para la visita programada para el martes 10 de noviembre contínuan, sostuvo: "Por supuesto, no podemos aflojar. Confiemos que viene".











