¿No hay plata? Cuántos millones de dólares lleva gastados Milei en sus viajecitos

El presidente Javier Milei llegó durante la mañana de este miércoles a Estados Unidos en lo que es su vigésimo viaje al país que preside Donald Trump, y el 19° desde que llegó a la Casa Rosada. En su destino preferido, el libertario apoyará la agenda local en términos de política internacional y, al mismo tiempo, recibirá reconocimientos por la efectividad de su motosierra. También estará con Eduardo Bolsonaro, a 11 días del ballotage en Brasil.

La visita de Milei ratificará lo acordado hace exactamente un año, cuando el 14 de octubre se encontró con Trump y se tomó una foto con él. Sin embargo, los momentos políticos de ambos variaron mucho durante estos 365 días. El norteamericano se encuentra a las puertas de una posible derrota en las elecciones de medio término, y el argentino se encuentra en una encrucijada por las presiones internas que recibe por las encuestas que muestran el panorama de 2027.

Javier Milei en uno de los aviones de la flota presidencial.

Los acuerdos en relación a los minerales críticos, el arsenal de inversiones necesarias en Vaca Muerta y el contrapeso necesario para enfrentar el monstruo económico que es China, son sola una parte la agenda que Milei y su comitiva llevarán adelante durante las horas que se encuentren en territorio estadounidense. La condena al creciente antisemitismo será, como siempre, un eje central en su retórica presidencial.

Dentro de los reconocimientos que recibirá se encuentra el del "Liderazgo e Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana" que recibirá durante la noche en el emblemático auditorio Andrew W. Mellon y en el marco de la Gala Hispana que está preparada. Será en ese evento que se encontrará con el hermano de Flávio Bolsonaro, en un gesto de apoyo directo tanto por su parte como de la gestión republicana.

Donald Trump enfrenta un panorama complejo de cara a las elecciones de medio término locales.

Milei también recibirá el premio del "Campeón Mundial de la Libre Empresa" en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en el marco de su quinta visita a Estados Unidos en lo que va de 2026. Allí dará el discurso de apertura el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, un funcionario clave en la actualidad local y el hombre que tiene la gran tarea de desarticular la crisis del precio de las naftas que golpea con dureza las expectativas de Trump.

Así no hay billetera que aguante

La gira actual es la número 45 que hizo Milei desde que asumió la Presidencia el 10 de diciembre de 2023. En términos reales, las travesías implican que el mandatario estuvo 135 días de viaje, en los distintos destinos a los que fue, algunas veces por cuestiones de Estado y otras por temas "personales o ideológicos", como los premios que le otorgaron distintas ONGs libertarias.

Javier Milei ya pasó 135 días de viaje pro el mundo, gracias a su tan preciada motosierra.

Los 4.700 millones de pesos que están registrados hasta abril de 2026 en gastos de este tipo, no contemplan a las comitivas completas y varios viajes que no están en la cuenta final. Las 44 giras costaron, en síntesis, entre US$ 7.600.000 y US$ 12 millones, en lo que hace a los traslados y alojamientos. A la hora de contemplar las 11 giras por motivos "personales o ideológicas", el monto se estima entre US$ 2.1 y US$ 3.1 millones.