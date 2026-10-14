El indignante reclamo del Gobierno a las Pymes para resolver la "informalidad laboral"

El trabajo informal es una preocupación para el Gobierno de Javier Milei y la afirmación no es parte de ninguna elucubración opositora, ya que el mismísimo secretario de Trabajo, Julio Cordero, lo reconoció, en el marco de su visita al Congreso de la Nación, en la cual también pidió a los empresarios del circuito de la pequeña y mediana empresa que contemplen la modalidad de monotributo para darle lugar a quienes busquen ese tipo de vínculos más laxos.

"Nos preocupa la informalidad", fue la frase que lanzó Cordero ante la Comisión de Hacienda y durante la presentación realizada por el Presupuesto 2027. La liviandad con la que el funcionario soltó la sentencia discrepa por completo respecto al discurso oficial que, por lo menos, existió hasta el momento.

El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero.

Más allá de la problemática reconocida, la solución que ofrecieron desde el Gobierno dista por completo de instar a la regularización de los puestos de trabajo informales. Para Cordero, "hay personas que no quieren estar en relación de dependencia" y, en ese sentido, el monotributo, que no contempla vacaciones, aguinaldo, ni seguros médicos, es la opción para contrarrestar el empleo "en negro".

"El trabajo monotributista tiene seguridad social y salud. Hay otros países que no tienen esta posibilidad. Simplemente facturan pero eso no les da derecho a una jubilación ni salud. La Argentina es un país maravilloso que tiene esto. Tenemos que valorar lo que tenemos", reveló, en una comparación cuánto mínimo injusta en relación a los derechos laborales plenos.

Según el INDEC, en el último año de Reforma Laboral creció la informalidad.

"Toda persona independiente que trabaje por cuenta propia, en la completa dignidad de su trabajo, inscríbase, no quede en la informalidad. Los beneficios que se obtienen con la inscripción en el monotributo son enormemente mayores que los costos", señaló en el mismo orden Cordero. "No todos quieren poner todo su tiempo a un empleador. Hay algunas personas que quieren ser autónomas y tener la libertad de contar con un trabajo por cuenta propia", insistió.

La tasa general de informalidad laboral en Argentina alcanzó el 45% de la población ocupada durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Antes de que asumiera Milei, en diciembre de 2023, el registró era de 41,4%. La tendencia era evidente, pero recién ahora fue reconocida.