El FMI le pidió "medidas urgentes" y Caputo le dedicó un mensaje a Milei: "Voy a dejarlo todo"

A casi 10 días de que asuma oficialmente como el nuevo presidente del país, Javier Milei ya tiene confirmado lo que será su gabinete. Entre los nombres que se barajan, el que más ruido hizo sin dudas fue el de Luis "Toto" Caputo, la mano derecha financiera de Mauricio Macri durante su única gestión, ex presidente del Banco Central, ex secretario de Finanzas y ex ministro de Finanzas de la Nación durante el macrismo. Ahora ocupará el cargo de ministro de Economía.

Javier Milei, Luis Caputo y Nicolás Posse

Fue tras su gira por Estados Unidos que el mandatario electo confirmó por primera vez a Caputo en el cargo. "El ministro de Economía, Luis Caputo, pudo discutir en profundidad esos temas, y también hubo una excelente recepción, y comprenden a la perfección la naturaleza del desafío que estamos enfrentando. Posse y Caputo fueron a ver al FMI, así es que entiendo que en algún momento del día de hoy voy a tener la devolución por parte de ellos", había señalado Milei.

En su última actividad previo a su regreso a Buenos Aires, Caputo y el próximo jefe de gabinete Nicolás Posse, se reunieron con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) para discutir el programa a implementar desde el 10 de diciembre, cuando asuma el presidente electo. Además, mantuvieron conversaciones con Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América latina; y visitaron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Antes de regresar a Buenos Aires, Caputo y Posse tuvieron una reunión con la subdirectora Gerente, Gita Gopinath, quien se mostró muy involucrada en el programa argentino, Rodrigo Valdés y Luis Cubeddu, los dos funcionarios que llevarán la negociación y el resto del staff. Entre las novedades más importantes, el Fondo mencionó por primera vez el concepto de "urgentemente" al hablar de los planes para estabilizar la economía en Argentina.

Mauricio Macri y Luis Caputo

La propia Gopinath acudió a las redes sociales para dar detalles del encuentro que calificó como "positivo". "Discutimos los complejos desafíos que enfrenta Argentina y los planes para fortalecer urgentemente la estabilidad. Nuestros equipos seguirán estrechamente comprometidos en el próximo período", escribió. Además de esa nueva reunión en el Fondo, Caputo tuvo otra en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la cual no hubo información oficial. E

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, se encuentra camino a Dubai para la conferencia climática COP28. Un portavoz del BID declinó comentar respecto de la cita. Desde La Libertad Avanza y la Oficina del Presidente Javier Milei tampoco hubo información oficial, aunque Milei sí ofreció un balance más que optimista de la gira al aterrizar en Buenos Aires.

El trabajo de Caputo y Posse con el Tesoro y el staff del FMI marcó el puntapié de la negociación que el gobierno de Milei deberá encarar con el Fondo Monetario para renovar el programa que firmó Alberto Fernández, que se encuentra virtualmente congelado. Esa discusión arranca bajo una enorme presión porque la Argentina debe pagar alrededor de 4000 millones de dólares en los próximos meses, incluidos 900 millones de dólares en diciembre.

Gita Gopinath con Nicolás Possi y Luis Caputo

El pago de esta deuda permitiría poder cerrar la negociación y elevar un nuevo acuerdo al board del FMI. Una de las primeras tareas de Caputo será encontrar esos dólares. Mientras tanto, el designado ministro de Economía le agradeció a Milei por haberlo elegido para conducir el Palacio de Hacienda, y aseguró que va a "dejarlo todo para darle una alegría a todos los argentinos". "Muchas gracias Javier Milei por confiar en mi persona para ayudar en este tan difícil momento del país", escribió en "X".

El mensaje de Caputo a Milei

Además, el funcionario, quien asumirá junto al nuevo Gobierno el 10 de diciembre, prometió que "junto con el equipo que hemos formado vamos a dejarlo todo para darle una alegría a todos los argentinos de bien que tanto se la merecen". Milei confirmó apenas arribó de Washington que Caputo será su ministro de Economía, y aseguró que presentó el plan económico de su futura administración al gobierno de Estados Unidos y "la respuesta fue extremadamente favorable".

Javier MIlei y su comitiva en la casa de gobierno estadounidense

En ese sentido, el líder de la Libertad Avanza advirtió: "El ministro de Economía es Luis Caputo. Ya lo teníamos definido. Cuando uno mira la naturaleza de los problemas argentinos, cuando uno nota que 10 de los 15 puntos de déficit fiscal que tiene el país se generan en el Banco Central, el problema principal a resolver es el de las Leliqs y resulta fundamental resolver dicho problema con mucha expertise porque si nos equivocamos ahí terminamos en hiperinflación".

Estos son todos los nombres del gabinete de Milei