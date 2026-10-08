El desalojo a estudiantes potenció la Quinta Marcha Federal Educativa: qué otros sectores se sumarán

La Quinta Marcha Federal Educativa, organizada para el jueves 15 de octubre a las 13:30 frente al Congreso de la Nación, se vio potenciada tras el desalojo que la Policía Federal Argentina (PFA) realizó el último miércoles al centenar de estudiantes que fueron al Palacio Pizzurno para reclamar que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que desde el 18 de agosto de 2025 que está en vigencia, es ignorada por el Gobierno nacional.

"Ya estamos hace más de un año con una Ley de Financiamiento Universitario aprobada, y no podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir", afirmó ante la agencia Noticias Argentinas Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Represión durante el desalojo en el Palacio Pizzurno.

En el mismo sentido, la presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, Valentina Bär Larralde, destacó ante NA el cansancio que acumulan por "mendigar" algo que corresponde y confirmó que se agotó la paciencia. "Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia sentenció, pero tenemos enfrente a un Gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la Justicia que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario", señaló.

La expulsión al estudiantado que protestó dentro del histórico edificio que oficia de Ministerio de Educación fue reivindicado en las redes sociales por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien subió un video de la situación y lo acompañó por una sola palabra: "Desalojados", en un posteo en X (ex Twitter) en el que etiquetó a Milei y al subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez.

La PFA se encargó de desalojar a los empujones a los estudiantes que se movilizaron dentro del Palacio Pizzurno.

Se fortalece la marcha

La movilización programada, que es una nueva versión de la masiva protesta de 2024 que sacó a millones a la calle en favor de la educación pública superior, empalmó en los últimos días con otros sectores que también serán parte de la protesta en reclamo de la derogación completa del DNU 70/23, el primer decretazo desregulador del presidente Javier Milei desde que llegó al poder.

Se trata de espacios que ya pusieron el grito en el cielo tras el fallo de la Corte Suprema que derogó la medida cautelar que impedía la extranjerización de la tierra, sin importar la masiva convocatoria que impulsaron el 6 de agosto. Al mismo tiempo, también estarán los sectores que impulsaron las protestas en reclamo de la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La Primera Marcha Federal Universitaria fue una de las movilizaciones más grandes de la historia argentina.

La medida también creció luego de que se filtraran los pocos votos parlamentarios que faltan para lograr derogar el DNU 70/23. Las organizaciones que impulsaron la última Marcha de la Bronca también definieron integrarse de lleno a la movilización, en la última asamblea que realizaron en el Parque Lezama de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La apuesta es, otra vez, que la presión pueda poner un freno al ajuste de la motosierra de La Libertad Avanza (LLA).