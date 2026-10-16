Reapareció el Papa: dio una misa y publican su primera foto tras la operación

El papa León XIV celebró este viernes una misa en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, luego de que el Vaticano confirme una "mejora constante" en su estado general de salud. Así se indicó en un informe difundido esta mañana, el cual detalló: "En su cuarto día en el hospital, los médicos del papa León XIV dicen que nuevas pruebas de sangre y una radiografía de tórax confirman la mejora constante en su estado general".

"El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria, y está llevando a cabo sus actividades diarias normales de manera completamente independiente mientras se recupera de la cirugía del martes", añadió el escrito.

El Santo Padre hará su primera aparición pública ⁠desde su hospitalización el domingo para ‌dirigir la tradicional oración del ⁠Ángelus, mientras continúan los ⁠preparativos para su viaje a Sudamérica previsto para noviembre, informó el Vaticano. A León XIV ⁠le diagnosticaron un adenocarcinoma de pulmón, el tipo más común de ‌cáncer de pulmón, y ‌los médicos le extirparon el lóbulo ⁠inferior del pulmón derecho en una operación el martes.

Papa León

El Vaticano publicó el viernes las primeras imágenes del Sumo Pontífice desde ‌su intervención quirúrgica, en las que se le ve celebrando misa y de pie sin ayuda. "Por el momento, no hemos recibido ninguna comunicación ⁠de los médicos sobre su alta, aparte de lo que se nos indicó desde el principio acerca de un plazo de una semana", dijo un portavoz del Vaticano.

Durante la homilía, el pontífice agradeció a todo el personal del hospital —médicos, enfermeros y auxiliares— "por la labor que realizan cada día cuidando a los enfermos y atendiendo su fragilidad, y, de manera especial, por todo lo que han hecho y siguen haciendo por él", según el comunicado vaticano.

Que el Papa haya celebrado la eucaristía representa otro indicador alentador de su recuperación. En los días previos solo concelebraba la misa. Oficiarla él mismo marca un progreso en su estado.

Papa León XIV

León XIV, de 71 años, tiene previsto visitar ‌Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. La presidenta peruana, Keiko Fujimori, había especulado con que el viaje podría tener que aplazarse, pero, en una ‌señal de que los preparativos seguían su curso con normalidad, el Vaticano publicó una lista ‌de periodistas ⁠acreditados para cubrir la visita.







