El laberinto de Pettovello: entre el apoyo de Milei y la soltada de mano de Patricia Bullrich

El escándalo de los alimentos por vencer en los galpones del Gobierno nacional que explotó en los últimos días no termina de cerrarse y mucho tiene que ver con la necesidad de "sangre" que dejó ante los detractores del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA). Es que, mientras se niegan a satisfacer las necesidades de quienes menos tienen por presuntas irregularidades, la pobreza según la Universidad Católica Argentina (UCA) llegó al 55,5 por ciento y la indigencia al 17,5.

Lo cierto es que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recorre el laberinto de su mandato y sabe que, de no encontrar rápidamente la salida, este podría terminar con su joven carrera política. Se sabe que el presidente Javier Milei es un convencido de que debe seguir y, más allá de todas las cuestiones políticas, es una decisión que se ampara en la fuerte relación personal que lo une con la ex de Pablo Rago.

Javier Milei y Sandra Pettovello.

El problema es el otro fuerte sostén con el que contaba Pettovello: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en las últimas horas habría cambiado la idea que tenía de Sandra y se habría colocado en la vereda de enfrente, esa en la que se encuentran los otros miembros del Gabinete que prefieren su renuncia para descomprimir la situación social.

"Es muy débil y está haciendo muy mal su trabajo", habría dicho Bullrich. La información la reveló Jorge Rial en Argenzuela por Radio 10. "Ayer les conté que había tres personas que bancaban a Pettovello fuerte, además de Milei: Karina Milei, más que nada por razones de competencia en el sentido de quién sostiene la parte anímica del presidente; el otro es Santiago Caputo, que ahí hay un deslumbramiento intelectual, físico, del corazón de Sandra -cuando prende el cigarrillo se detiene-; y después tenía el apoyo de quien dijo estas dos o tres frases: 'Es una inútil' y 'tiene lo peor que puede tener un ministro: es débil'", explicó el periodista sobre las palabras de la ex montonera.

Patricia Bullrich le habría soltado la mano al Sandra Pettovello.

"Para que tomen relevancia del peso de la palabra de Bullrich. Hoy por hoy, sacando a Pettovello, la ministra más importante para Javier Milei es Patricia. Por sobre Francos", deslizó el conductor. "La ventaja que tiene Pettovello es que es amiga y la quiere personalmente. A Pato hoy le aprecia su gestión y la manera en la que se maneja. Hoy la ministra estrella de este gabinete, con una Pettovello en retirada, es Bullrich", añadió.

Según detalló el periodista, el temor de la ministra de Capital Humano es que esta nueva caracterización que tiene Bullrich sobre ella entre al oído benefactor del presidente Milei. "Cuando el político huele cala, se te va a la mierda. Los políticos te acompañan hasta la puerta del cementerio", ironizó Rial, quien aseguró que Pettovello "se está quedando sin apoyo".

Sandra Pettovello, meses atrás, cuando salió a decirle a los piqueteros que los recibiría uno por uno.

"Miren la relación que había entre Pettovello y Bullrich hasta ayer que cuentan que, a veces, en las reuniones de Gabinete, ellas dos llegaban juntas siempre. O se encontraban y entraban juntas. Y si un día llegaban ellas primero, Milei la frase era: 'Con estas dos entramos en guerra con cualquier país'. Como diciendo: 'Son las dos minas más fuertes de este gabinete'. Fíjense hasta dónde llegaba el grado de amor, cariño, sociedad", describió el conductor.

Esta pérdida de apoyo es imposible que no haga mella en Milei, quien si bien la quiere de verdad, sabe que no puede seguir jugando con la falta de paciencia que comienza a sentirse entre los sectores populares. "El tema ya no es tanto la salida, sino la manera. El cómo la hacemos salir para que esto no sea un quilombo. No vaya a ser cosa que a algún otro ministro lo sacrifiquen en pos de vender un cambio de gabinete", deslizó Rial. "Echándole la culpa, por ejemplo, al Congreso que no deja salir las medidas. Porque es la misma excusa que está poniendo con la economía", concluyó.

Las idas y vueltas por el laberinto no son garantía de encontrar una salida. La ministra tiene los días contados antes de que se encuentre con el minotauro del mito griego. Es decir, con su fin como ministra del gobierno libertario.