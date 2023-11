El Papa Francisco se comunicó con Milei: la invitación del presidente electo y los detalles de la charla

El presidente electo, Javier Milei, dejó clara su postura con respecto al Vaticano y al Papa Francisco, ya que, ofendió a la iglesia católica y viralizó un video en redes sociales donde el nuevo mandatario habla de Jorge Bergoglio como el "representante maligno en la Tierra" y que "tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena y es bastante condescendiente también con la dictadura venezolana". Este mismo fragmento, fue reflotado en el debate presidencial por Sergio Massa, quien le exigió un pedido de disculpas a la religión.

Milei

"Parece que estás poco informado, porque ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso", contestó en aquella oportunidad Milei, previendo que, si era elegido como presidente, debería sentarse a negociar con él debido a que es uno de los máximos referentes mundiales.

Ahora, luego de que el referente libertario fue electo por la mayoría de la ciudadanía, recibió una llamada del Papa Francisco a través de un contacto generado por su oftalmólogo, Fabio Bartucci, quien facilitó la comunicación telefónica entre ambos. Según Milei, fue un diálogo "ameno y muy bueno" y ratificó su pedido para que vuelva a visitar a la Argentina el próximo año como jefe de Estado y líder de la Iglesia".

Según informaron desde el núcleo íntimo del mandatario, el Papa lo llamó en medio de una entrevista grabada televisiva y fue interrumpido por su futura canciller, Diana Mondino, para que puedan establecer contacto y generar la comunicación internacional.

Papa Francisco.

Durante la charla, el Papa conversó sobre cuestiones vinculadas a la salud, la educación y la pobreza porque son pilares muy importantes para el país. Sin embargo, el jefe de La Libertad Avanza le explicó que "está convencido de que los cambios que planea hacer van a ser buenos para toda la población. "El coraje lo tengo, la sabiduría la estoy trabajando", remarcó Milei.

"Además, una de las cosas que dije es que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica, por lo tanto, dale, dejá de chicanear y dedicate a bajar la inflación y a terminar el gobierno de manera decorosa, dale", agregó el libertario, finalmente.