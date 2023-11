Benegas Lynch quiere eliminar la ley del aborto legal: "Es la salvajada más espantosa"

El diputado electo de La Libertad Avanza, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, es parte de las tres generaciones de los Benegas Lynch que, con el mismo nombre que el "prócer" que siempre cita Javier Milei en sus discursos para definir el liberalismo, encabezó la lista de diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires.

Luego del triunfo del libertario el domingo, Benegas Lynch nieto se refirió a una de las primeras medidas que tomará en el Congreso de la Nación y resaltó que, entre sus prioridades, se encuentra la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) porque, según los valores del partido, se trata de una "salvajada espantosa".

Así lo expresó el diputado electo en diálogo con Radio Continental, donde insistió: "No sé cuándo se pueda tratar (la ley). La vida es el derecho primario. Que tengamos una ley del aborto me parece la salvajada más espantosa. Somos unos salvajes si tenemos eso. Estamos hablando de las Leliqs y las tasas de interés y no creemos en la vida". El legislador indicó que intentará que esta medida sea una de las primeras en tomarse cuando Milei asuma el 10 de diciembre.

"La madre tiene derecho sobre su cuerpo, pero es la vida del otro. La madre no tiene veinte dedos en una mano, sino que diez son de otra persona distinta, con un ADN distinto y derechos distintos, al igual que la madre", opinó Benegas Lynch, sobre la normativa que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en todo el país y la atención post aborto en las personas gestantes.

Benegas Lynch, recordó que durante la campaña electoral, Javier Milei anticipó que si era electo llevaría adelante el plebiscito para evaluar la continuidad de la normativa ya que, según él, no es un "derecho ganado".

La prioridad de LLA es quitar la Ley IVE.

Además, remarcó que durante el nuevo gobierno se garantizará la continuidad de los planes sociales, aunque consideró una herramienta "indigna para la sociedad debido a que parte de un sistema macabro de distribucionismo y clientelismo para perpetuarse en el poder". Y consideró: "Estamos en el quinto subsuelo del infierno, así que no podés sacar los planes sociales. Hay que preparar al sector privado para que pueda recibir a ese capital humano desaprovechado".

En este mismo sentido, Benegas Lynch cuestionó el rol de las organizaciones sociales porque, según él "usan a la gente como peones y carne de cañón para proteger sus propios intereses". Por último, planteó que también busca derogar las leyes de Góndola y Alquileres, al tiempo que mencionó que es relevante impulsar las reformas del Estado que impulsará el gobierno de Javier Milei.