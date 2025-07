Gonzalo Nannis liquidó a su hermana Mariana y negó el famoso "lechazo" a Yanina Latorre: "¿De dónde carajo inventa eso?"

La pelea entre Yanina Latorre y Mariana Nannis es de larga data y tiene su punto más alto en el tuit que le dedicó alguna vez la ex de Claudio Paul Caniggia, en el que aseguraba que le había sido infiel a Diego Latorre con su hermano Gonzalo Nannis, en términos mucho más soeces. El involuntario protagonista del posteo estuvo en LAM, negó lo asegurado por su hermana y reveló las suficientes intimidades como para liquidar para siempre a la mediática.

Según contó Gonzaló en el programa de América TV, la relación entre ambos "es cero" y que la última vez que dialogó con ella fue en noviembre pasado. "No me hablé más", confesó. Los hechos por los que la relación se cortó son variados, pero todos pesados. Desde lo económico a partir de las herencias, a las brujerías que le hizo y que su madre siempre cuestionó.

"La pelea viene de hace mucho, de hace 25 años, pero ya está perdida. El tema fue la sucesión porque tardó ocho años y medio en presentarse. Me hizo perder dos años más con un abogado que nunca fue a verla. Y todas cosas a propósito para que no tenga nada. Porque quiere que no tenga nada. Porque sabe que la voy a ir a buscar", relató Gonzalo. "Soy Escorpio. La voy a ir a buscar, ella lo sabe. Para que me explique por qué hizo todo lo que me hizo", agregó.

Nannis también señaló que la última vez que habló con ella tuvo una fuerte pelea. "Me mandó un mensaje el día de mi cumpleaños. Un mensaje por WhatsApp escrito. Al otro día suena el teléfono. Llamada. 'Se habrá equivocado', digo. 'Si ayer no me llamó'. Me manda un mensaje: '¿Y qué tal? ¿Cómo la pasaste? ¿Lindo? ¿Soplaste las velitas? ¿Compraste torta?' Le digo: '¿Por qué no te vas a la concha de tu madre?', y le corté. Le corté directamente", rememoró.

Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

El ex cuñado de Caniggia contó que apenas ella se separó "cobró un dinero importante" y que además vendió uno de los dos departamentos que tenía en Miami. "Me dijeron que a los diez meses se quedó sin un peso, que se la patinó toda", lamentó. Luego describió que ella "es compradora compulsiva" y que "tenía que vender uno para pagar lo que se debía del otro".

Según el hermano, el problema de su hermana "es que no le da la cabeza" y que "solo le da para gastar". "Tiene un departamento vacío durante 30 años y paga 100.000 de impuestos y mantenimiento por año. Son tres palos y pico, o sea, el doble de lo que cuesta el departamento. No le da para hacer negocios. No salió a mi papá", argumentó. También remarcó que "siempre fue así": "todo es plata para ella".

Yanina Latorre, como cada vez que tuvo oportunidad, liquidó a Mariana Nannis.

Por otro lado, Gonzalo aseguró que está convencido de que "seguro" que su hermana le hizo brujerías, al punto de que no tiene ninguna duda al respecto. "Mi vieja decía dos cosas que siempre me quedaron grabadas. Me miraba y decía: 'Esta es una hija de puta'. Pienso que solo el tiempo acomoda las cosas. Viste que las madres ven cosas que uno a veces no ve", recordó.

Sobre la relación con su ex cuñado, confesó que terminó mal, aunque celebró que el ex delantero de la Selección "es mejor" que él. "Terminamos a las patadas. Por un tema de plata, pero fue culpa de los dos. En realidad no fue solo de Claudio", aceptó. También lo diferenció de su hermana, en el sentido de que a ella lo único que la mueva es la guita, mientras que el ex futbolista no.

El histórico mensaje de Mariana Nannis contra Yanina Latorre

El tuit de la polémica

Cerca del final se metió en el famoso tuit de su hermana. Ese que aseguraba que la periodista de LAM era "una terrible puta", además de que su marido era "terrible cornudo". ¿No te acordás cuando mi hermano te llenaba el culo de leche?", pregunta Nannis en el final del emblemático posteo.

"¿Qué te pasó cuando leíste el tuit de tu hermana contra mí? Que decía que vos y yo éramos amantes", quiso saber, en ese sentido, Latorre en la entrevista al hermano de Mariana. "¿De dónde carajo inventa eso? ¿Quién carajo le pudo haber dicho eso?", se preguntó. "Ella lo trae a colación para mí porque sabe que en Valencia estábamos juntos, porque ella no viajaba con Claudio. En su mente machista, cree que dos personas pueden ir a comer juntas solamente si garchan", explicó.

La panelista recordó que la especulación de la ex de Caniggia es por una gira por Valencia que hizo la Selección Nacional, cuando tanto el delantero como la pareja de Yanina compartían plantel. "Hemos comido dos o tres días cuando estaban concentrados. Obviamente fuimos de compras, te acompañé a Versace, te compraste calzoncillos, ¿te acordás?", bromeó la periodista. "La verdad, fue un caballero. Encima ni siquiera me tiraste a los perros. Un atrevido", agregó en el mismo estilo.

"¿Si te tiraba, agarrabas?", le preguntó un animado Ángel de Brito. "No, yo era chica, una santa", respondió. "Por ahí la cabeza retrógrada de tu hermana cree que por estar juntos tres días y comiendo y yendo a la cancha terminamos revolcados", indicó, en una nueva crítica hacia una Nannis cada vez más expuesta en sus problemas íntimos.