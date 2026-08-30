En lo importante: Milei arranca septiembre con un foro libertario y una reunión con Kast en Chile

31 Agosto de 2026 09:00
El presidente de la Nación Javier Milei participará este miércoles de un foro libertario organizado por la Fundación Libertad y Progreso, mientras que el jueves viajará a Chile a reunirse con su par José Kast.
La primera actividad presidencial será este lunes 31 de agosto a las 11.30, cuando Milei participe del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
El martes, en tanto, encabezará a las 10 una reunión de Gabinete. Tres horas más tarde se realizará una reunión de la Mesa Política, mientras que a las 15 está prevista una conferencia del vocero presidencial, Adrián Ravier.
El jueves será uno de los días centrales de la agenda presidencial. Milei partirá a las 7 rumbo a Santiago de Chile y, a las 9.30, participará del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.
Luego mantendrá dos reuniones. A las 10.15 se encontrará con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, y a las 11.30 será recibido por Kast en el Palacio de La Moneda.
Finalmente, el viernes Milei viajará a las 15.30 a Puerto Iguazú, Misiones. Allí participará desde las 18 de la Convención Anual del IAEF.
La actividad oficial de Milei también tendrá lugar el miércoles a las 18 con su participación en el encuentro "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas". Del mismo evento participará previamente, a las 14.30, el ministro de Economía, Luis Caputo.
El foro en el que participará Milei, convocado para este martes 1 y miércoles 2 de septiembre en Buenos Aires, funcionará como punto de encuentro de referentes internacionales del sector y marcará la vuelta del mandatario a las exposiciones públicas tras días de reducida actividad presencial en eventos multitudinarios.
Durante las dos jornadas también expondrán los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y el senador Agustín Monteverde, entre otros integrantes del Gabinete nacional y técnicos del ámbito económico.
VIENTOS DE CAMBIO SIN THIEL
La Fundación Libertad y Progreso publicó: "Vientos de Cambio llega a Buenos Aires. Los días 1 y 2 de septiembre, Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason se unen para debatir la visión que está redefiniendo a la región: el avance de la libertad en Argentina y las Américas". Desde la organización agregaron que el encuentro será "dos días, una conversación clave para entender hacia dónde va el continente".
Se realizará en el Hotel Sheraton y tendrá la participación de varios jetones libertarios de la región, entre ellos el inefable chileno Axel Kaiser o el padre del liberalismo argentino, Alberto Benegas Lynch (h) -célebre por pedir ruptura de relaciones con el Vaticano y padre de Bertie y Joaquín, ediles de LLA-. También participará parte del gabinete y buena parte del staff de la Fundación Faro, el think thank que responde a los Caputo y los Milei.
El que se bajó del evento fue Peter Thiel, quien sufrió un escrache de un nutrido grupo de Gandalf en la puerta de su casa a mediados de agosto. Este repudio de personas personificadas como el gran Mago de la Tierra Media echó para atrás al magnate tecnológico, que eligió el perfil bajo y no ser parte de los Vientos de Cambio.