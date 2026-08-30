En lo importante: Milei arranca septiembre con un foro libertario y una reunión con Kast en Chile

El presidente de la Nación Javier Milei participará este miércoles de un foro libertario organizado por la Fundación Libertad y Progreso, mientras que el jueves viajará a Chile a reunirse con su par José Kast.

La primera actividad presidencial será este lunes 31 de agosto a las 11.30 , cuando Milei participe del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

La foto de Milei en Casa Rosada creada con IA

El martes, en tanto, encabezará a las 10 una reunión de Gabinete. Tres horas más tarde se realizará una reunión de la Mesa Política, mientras que a las 15 está prevista una conferencia del vocero presidencial, Adrián Ravier.

El jueves será uno de los días centrales de la agenda presidencial. Milei partirá a las 7 rumbo a Santiago de Chile y, a las 9.30, participará del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

Luego mantendrá dos reuniones. A las 10.15 se encontrará con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, y a las 11.30 será recibido por Kast en el Palacio de La Moneda.

Finalmente, el viernes Milei viajará a las 15.30 a Puerto Iguazú, Misiones. Allí participará desde las 18 de la Convención Anual del IAEF.

La única foto de Milei en la ORT que dejaron trascender

La actividad oficial de Milei también tendrá lugar el miércoles a las 18 con su participación en el encuentro "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas". Del mismo evento participará previamente, a las 14.30, el ministro de Economía, Luis Caputo.

El foro en el que participará Milei, convocado para este martes 1 y miércoles 2 de septiembre en Buenos Aires, funcionará como punto de encuentro de referentes internacionales del sector y marcará la vuelta del mandatario a las exposiciones públicas tras días de reducida actividad presencial en eventos multitudinarios.

Durante las dos jornadas también expondrán los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y el senador Agustín Monteverde, entre otros integrantes del Gabinete nacional y técnicos del ámbito económico.

VIENTOS DE CAMBIO SIN THIEL

La Fundación Libertad y Progreso publicó: "Vientos de Cambio llega a Buenos Aires. Los días 1 y 2 de septiembre, Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason se unen para debatir la visión que está redefiniendo a la región: el avance de la libertad en Argentina y las Américas". Desde la organización agregaron que el encuentro será "dos días, una conversación clave para entender hacia dónde va el continente".

Los Gandalfs bajaron a Thiel

Se realizará en el Hotel Sheraton y tendrá la participación de varios jetones libertarios de la región, entre ellos el inefable chileno Axel Kaiser o el padre del liberalismo argentino, Alberto Benegas Lynch (h) -célebre por pedir ruptura de relaciones con el Vaticano y padre de Bertie y Joaquín, ediles de LLA-. También participará parte del gabinete y buena parte del staff de la Fundación Faro, el think thank que responde a los Caputo y los Milei.

El que se bajó del evento fue Peter Thiel, quien sufrió un escrache de un nutrido grupo de Gandalf en la puerta de su casa a mediados de agosto. Este repudio de personas personificadas como el gran Mago de la Tierra Media echó para atrás al magnate tecnológico, que eligió el perfil bajo y no ser parte de los Vientos de Cambio.