En el Congreso, la oposición se pregunta: ¿A qué vino Peter Thiel?

Tras la ocurrente protesta de activistas disfrazados de magos "Gandalf" frente a la mansión donde vive Peter Thiel en Barrio Parque, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria y especialistas invitados analizarán esta mañana en el Congreso las motivaciones e intereses económicos detrás de la presencia del magnate tecnológico en el país, los riesgos ambientales que supondría la instalación de data centers de inteligencia artificial y la utilización del territorio argentino y sus recursos naturales como campo de operaciones del "tecnofascismo".

La cita, prevista para el viernes a las 10 en la Cámara baja, tiene un número importante de invitados confirmados que aportarán su mirada particular sobre un tema que está acaparando cada vez más la atención de la opinión pública.

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A lo largo de la actividad expondrán expertos en Inteligencia Artificial, periodistas de investigación, teólogos, organizaciones de derechos humanos y defensores del medio ambiente. Además de la convocatoria de especialistas, se han cursado invitaciones formales a los funcionarios del Gobierno nacional que se reunieron con Thiel y al propio fundador de Palantir y sus socios, quienes no respondieron al convite.

Según se supo, durante su estancia en el país el multimillonario del mundo fintech ha mantenido reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Como los pedidos de informes a estos funcionarios no han sido contestados, se han cursado invitaciones formales para que puedan asistir a la audiencia, pero tampoco se obtuvo respuesta.

Quién es Peter Thiel

Tras el escrache sufrido en la vereda de su mansión por parte de un grupo de manifestantes vestidos de magos Gandalf (personaje central de la saga El Señor de los Anillos), Thiel canceló su participación en la cumbre "Vientos de Cambio", donde tenía previsto compartir escenario con el presidente Javier Milei, con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el titular de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.

Peter Thiel con el gabinete económico argentino

Fanático de la saga de Tolkien, Thiel —que bautizó a una de sus empresas "Palantir", una esfera de cristal con poderes especiales representada en El Señor de los Anillos— se instaló temporalmente en Buenos Aires a comienzos de abril de 2026, atraído por las ideas del gobierno de Milei, y compró una mansión valuada en unos 12 millones de dólares en Palermo Chico.

El multimillonario tiene detractores en todo el mundo y en Argentina en particular por la inserción que tienen sus negocios en la industria de la guerra y los efectos en términos humanitarios y ambientales.

Los invitados a la audiencia

Para desmenuzar los motivos de la llegada de Thiel a la Argentina fueron invitados los periodistas especializados Fernando Krakowiak, Juan Luis González, Valeria Di Croce, Juan Alonso, Nicolás Lantos, Giselle Leclerq y Emilse Garzón.

Otro panel, titulado "Poder Tecnológico, Datos Personales y Vigilancia", tendrá como animadores a la politóloga y periodista Natalia Zuazo, a la abogada Paola García Rey (Amnistía Internacional Argentina), al periodista y docente Esteban Magnani y al becario doctoral Mariano Caputo.

Para hablar sobre regulación de la inteligencia artificial fue convocado el doctor en Ciencias de la Computación e investigador del Conicet Diego Fernández Slezak.

En tanto, a los efectos de evaluar la dimensión filosófica, histórica y política del "tecnofascismo" fueron invitados el historiador Elías José Palti, el sociólogo Ariel Goldstein y los periodistas Gil Durán y Julián Varsavsky.

Los referentes de Jóvenes por el Clima Mercedes Pombo y Luna Rey Cano harán foco en los impactos ambientales, territoriales y comunitarios de la infraestructura tecnológica.

El abogado Pablo Serdán aportará una dimensión jurídica sobre la Ley General de Sociedades, mientras que el analista chileno Juan Pablo Sanhueza Tortella ofrecerá su mirada sobre la visita de Thiel al país trasandino.