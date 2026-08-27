Lemoine protagonizó un nuevo escándalo en el Congreso con Marcela Pagano y respaldó las críticas de Milei a la prensa

La inestabilidad psiquiátrica del presidente Javier Milei tiene su correlato en el Congreso Nacional en diferentes referentes, pero si hay una que se destaca es sin dudas la diputada nacional Lilia Lemoine. La cosplayer que acompaña al libertario desde la primera hora y que hasta subió con él a cantar en el Movistar Arena, es una acérrima defensora de su figura y también se destaca por sus escandalosas peleas, como la que mantiene con Marcela Pagano, a quien el último miércoles increpó a los gritos.

"¡Callate, sucia!", es la frase que insistentemente repitió Lemoine en una de las intervenciones que ayer hizo en su rol parlamentario la periodista. El nivel de la agresión fue tal que, cuando enseguida debió tomar la palabra la diputada del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) Myriam Bregman, comenzó aconsejándole al presidente provisional del recinto que calle a Lemoine. "Presidente, no puede gritar así Lemoine: dígale algo. No puede estar gritando así. Yo sé que se descontrola, pero dígale usted", solicitó en un tono casi de burla.

Ante esta situación, fue la mismísima Lemoine la que posteó y se refirió al tema en la red social X (ex Twitter). "Se escuchó. Bregman está celosa porque no le grité a ella. Pero es lo mismo si pertenecen al mismo frente que trabaja para Sergio Massa", escribió en una publicación que luego acompañó con el hashtag "Villera sucia".

El encono de Lemoine con Pagano ya lleva muchos tiempo y comenzó -de manera pública- una vez que la periodista se soltó a criticar el rumbo que tomaba el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Las sonrisas de ambas en las fotos que tenían junto al presidente Milei, quedaron muy lejos atrás y en el tiempo. Ahora, la cosplayer se dedica a lanzar posteos en X contra su rival, al punto de una de cada cuatro publicaciones parece dirigida en su contra.

Lemoine y una nueva ofensiva contra Marcela Pagano.

En una de las últimas directamente vinculó los ataques a ella, a través de su marido Franco Bindi, en una defensa de los duros ataques cargados de improperios que tuvo Milei con la prensa en redes sociales. La diputada no se puso colorada en defender que el Presidente llame "mierdas humanas", entre otras cosas, a los trabajadores de prensa que lo cuestionan a él y el rumo económico de su gestión.

"El listado de periodistas que me cuentan que los llamó Franco Bindi para apretarlos cuando hablan de el o Pagano se incrementa día a día. El único que hizo algo al respecto fue Alejandro Alfie y por supuesto Luis Gasulla, Camilo Cagnacci y Pedro Paulín no se dejaron intimidar. Los demás todos en silencio. Ah, pero Milei putea y saltan como leche hervida porque saben que más que con la verdad no los tocaría", escribió Lemoine. "La cobardía me da vergüenza ajena. Sobre todo en periodismo", agregó.

Lemoine apuntó contra Marcelo Bonelli en su defensa de Javier Milei.

Como parte del apoyo a esa campaña presidencial, recientemente apuntó contra Marcelo Bonelli de Clarín, quien adelantó que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, "usará dinero de los jubilados del Fondos de Garantía de Sustentabilidad para fondear financieramente a los bancos".

"Una colega radical me recordó que Bonelli operó exactamente igual contra presidentes radicales", remarcó Lemoine en un posteo en X. "Parece que fue clave en el golpe contra De la Rúa, o sea que sería responsable en parte de lo ocurrido en 2001. ¿Me ayudan a investigar? De ser así, sorete mal cagado le queda chico", sentenció, en la misma tónica agresiva que Milei.