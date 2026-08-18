Endeudados, PyMEs, sindicatos y universitarios salen a la calle: semana incómoda para Milei

La semana estará marcada por una nueva ola de protestas contra las políticas de ajuste de Javier Milei. Trabajadores endeudados, empresarios PyME, sindicatos, movimientos sociales y universitarios se movilizarán para reclamar respuestas frente a una crisis que el Gobierno insiste en presentar como un problema privado, aunque ya alcanza a millones de hogares.

La jornada más importante será este jueves 20 de agosto, cuando la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y distintos movimientos sociales marchen hacia el Ministerio de Economía. A la convocatoria se sumó una nueva organización de autoconvocados: Endeudadxs Organizadxs, nacida al calor del altísimo nivel de morosidad que atraviesa a la sociedad argentina.

Milei anunció un proyecto para un "shutdown" del Estado en caso de que no se cumpla con las metas del déficit fiscal.

Según datos del Banco Central, 5,8 millones de personas tienen créditos impagos o atrasos graves en el circuito formal. La cifra incluye deudas con tarjetas, bancos, billeteras virtuales y préstamos personales, aunque el número real podría ser todavía mayor porque no contempla el dinero pedido a familiares, vecinos, prestamistas informales o circuitos vinculados al narcotráfico.

La protesta comenzará a las 14, en Paseo Colón e Independencia, y avanzará hasta el Ministerio de Economía, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, a metros de la Casa Rosada.

📢 EL ENDEUDAMIENTO FAMILIAR COMO POLÍTICA DE GOBIERNO



Cada vez más familias argentinas se endeudan para poder vivir. Para pagar el alquiler, comprar comida, afrontar la luz, el gas o sostener los gastos básicos del hogar.



Desde que gobierna Milei, el costo de vida se disparó... pic.twitter.com/odjOBKlNPt — CGT (@cgtoficialra) August 15, 2026

Endeudadxs Organizadxs, es una nueva agrupación reúne a personas que quedaron atrapadas en créditos imposibles de pagar, con intereses, punitorios y refinanciaciones que transformaron una deuda inicial en una bola de nieve mientas el Gobierno sostiene que el endeudamiento es "un problema entre privados". Luis Caputo, por su parte, afirmó: "La gente se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas y eso no pasó".

Para los sectores convocantes, esa explicación convierte una crisis social en un supuesto error de cálculo individual. La CGT lo planteó de manera directa: "Las familias argentinas se endeudan para poder vivir, para pagar el alquiler, comprar comida, afrontar la luz, el gas o sostener los gastos básicos del hogar".

La central sindical agregó: "Desde que gobierna Milei, el costo de vida se disparó mientras los ingresos quedaron cada vez más lejos de las necesidades reales. Por eso este nivel de endeudamiento en la sociedad no es un problema individual, sino que hay un modelo que empuja a las familias a endeudarse".

Desde la CTA, Hugo Yasky apuntó especialmente contra las fintech y las financieras de cercanía: "Lo más grave de todo pasa por debajo del radar: los intereses y los punitorios de las fintech y las financieras de cercanía no tienen ningún tipo de regulación. De esta manera, el endeudamiento familiar se transforma en una bola de nieve que no para de crecer".

Movimientos obreros y centrales sindicales se aunaron en una movilización este jueves 20 de agosto

La movilización forma parte de un plan de lucha que comenzó el 22 de julio, con el acompañamiento a los jubilados. El 6 de agosto, sindicatos y movimientos sociales participaron de la protesta frente al Congreso contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Al día siguiente, el 7 de agosto, las centrales sindicales se sumaron a la marcha por Pan, Tierra y Trabajo, convocada por los movimientos sociales en el marco del día de San Cayetano.

CGT en la movilización del 7 de agosto

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular también responsabilizó al Gobierno por el deterioro de los emprendimientos y cooperativas. La organización cuestiona la eliminación del programa Volver al Trabajo, que alcanzaba a unas 900 mil personas.

Para los sectores más combativos de la CGT, la sucesión de movilizaciones debería desembocar en un nuevo paro general, el quinto durante la gestión de Milei. Sin embargo, todavía no existe una postura unánime dentro de la central obrera.

Las PyMEs marchan por la mañana

El jueves tendrá otra protesta en paralelo. Desde las 9, pequeñas y medianas empresas se concentrarán frente a la Casa Rosada para reclamar medidas de emergencia para el sector desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, una de las organizaciones impulsoras, denunció que durante la gestión de Milei cerraron 26 mil PyMEs. El sector reclama que el Congreso sancione una Ley de Emergencia para evitar más cierres y despidos.

Trabajadores de Pymes se manifestarán este 20 de agosto

La convocatoria propone que cada dueño de una PyME invite a otros empresarios para visibilizar la crisis. El reclamo incluye la caída del consumo, el aumento de los costos, las dificultades para acceder al crédito y el impacto de las tarifas sobre comercios e industrias.

La semana de protestas muestra, además, que el endeudamiento dejó de ser una experiencia individual para convertirse en una identidad colectiva. Endeudadxs Organizadxs pone en palabras la situación de quienes sacan un crédito para pagar otro, refinancian la tarjeta para comprar comida y llegan a fin de mes con la cuenta en rojo.

Javier Milei y Luis Caputo

Mientras Javier Milei y Luis Caputo hablan de privados, tasas y errores de cálculo, la calle prepara una respuesta más concreta. Este jueves habrá dos marchas, varios reclamos y una misma pregunta para el Gobierno: si millones de personas se endeudan para poder vivir, ¿cuándo piensa hacerse cargo el Estado?