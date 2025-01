"Kukardo y libertonto": Grego Rossello abandonó la tibieza y lo salieron a matar de todos lados

El influencer Grego Rossello se vio envuelto en una polémica luego de hacer pública su postura política en relación a las declaraciones que brindó el presidente Javier Milei cuando, en el discurso que brindó en el Foro Económico Mundial de Davos, vinculó la homosexualidad con la pedofilia. Si bien el conductor cuestionó al mandatario por eso, también lo defendió por su gestión económica, por lo que logró que desde ambos lados de la grieta lo critiquen con dureza.

"Clarísimo", fue la palabra que encendió la mecha del escándalo. Fue en un posteo en X (ex Twitter) en respuesta a un video de la entrevista entre Iván Schagrodsky y el liberal Bertie Benegas Lynch, donde el periodista acorrala al diputado nacional libertario en relación a lo dicho por Milei en Davos, y especula cómo hubiera sido la reacción si en vez de "homosexual" utilizaba la palabra "judío".

El posteo de Grego Rossello que desató una polémica en redes sociales y que lo llevó a ser atacado por ambos lados de la grieta.

El moderado apoyado del posteo a los cuestionamientos contra la homofobia presidencial, generó que muchos trolls oficialistas le salgan al cuello a Grego. "Sos tan pelotudo que pones 'clarísimo' haciéndote el zurdo, cuando todo el mundo sabe que no lo sos, y encima usas un video editado y recortado. Totalmente impresentable", lo cruzó un usuario de nombre Nicolás.

La respuesta de Rossello no se hizo esperar. "Soy lo menos zurdo del mundo. Nunca voté a la izquierda. Crecí literalmente en la ciudad más capitalista del mundo y mi viejo es asesor financiero. Banco a Milei en el plano económico y lo dije abiertamente muchas veces y me putearon porque en mi ambiente no lo dice nadie. Pero pienso que en Davos le erró fuertísimo. Digan lo que quieran, pero asoció la homosexualidad a la pedofilia y eso es gravísimo. 'Tibio', como me dicen, sería dejar pasar semejante barbaridad. Chúpenme las dos bolas si piensan tengo que estar de acuerdo con todo con un dirigente político", reflexionó.

Grego Rossello y su explicación de su postura política, en la cual criticó a Javier Milei por sus declaraciones homofóbicas, pero defendió su rumbo económico.

Estas declaraciones en las que reconoció el apoyo en el plano económico al modelo libertario, generó que los golpes que habían llegado de un lado de la grieta, comiencen a venir desde el otro. Esto se manifestó en su máxima expresión cuando la actriz y humorista Malena Pichot, feminista fiel desde cuando los pañuelos verdes no existían, lo cruce también por X.

"Grego, ¿o sea que bancás desfinanciar la salud, la ciencia y la cultura, desregular cualquier instancia que proteja la industria nacional, entregar los recursos argentinos y seguir endeudándonos con el FMI?", le preguntó a Rossello. "Es espectacular, realmente me están bardeando de ambos lados. Cerraré Twitter x hoy", escribió tras eso el influencer.

Grego Rossello y la respuesta a la provocación de Malena Pichot, tras su apoyo al plano económico de la gestión de Javier Milei.

Aunque luego sí entró en explicaciones, tras la acusación de un usuario de no haber contestado la pregunta de Pichot. "No tengo porque hacerlo porque no tengo ganas de que me sigan puteando. Mi tweet estaba dirigido a otro tema que está en agenda y que me parecía piola expresarlo. No creo que a Malena le interese tanto mi opinión sino que lo veo más como una chicana para exponerme. No es la primera vez que lo hace. No banco todo eso que ella dice en el tweet y la política económica de Milei no se reduce solo a eso. Hablé de las universidades en Olga mil veces. Acá nadie quiere debatir nada solo te quieren hacer verga y punto", describió Rossello.

Lo cierto es que Grego se animó a hasta reírse de sí mismo en algunas publicaciones en las que se refirió al tema. En una de ellas, mostró todos los usuarios que lo acusaban de "tibio", una característica que suele asolar a quienes se denominan influencers y que está vinculada a la indecisión a la hora de hablar de temas políticos, para evitar que sus seguidores fanatizados los abandonen.

Grego Rossello riéndose de sí mismo y de la polémica tras sus críticas a Javier Milei.

Aunque también tuvo otra humorada cuando compartió una publicación de Olga con él y la salida del sol de fondo. "Sabés que el programa va a ser épico, cuando el arranque tiene un amanecer así", es el epígrafe que eligió el canal de streaming. "Kukardo y libertonto con alto amanecer", agregó Rossello a la publicación. Un poco de gracia para salir de la selva depredadora que es la red social de Elon Musk.