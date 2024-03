"Es una hija de put...": en A24 dejaron el mic abierto, putearon a Villarruel y Feinmann dijo quién fue

El vivo dentro de cualquier medio de comunicación siempre es un peligro cuando quienes están fuera de cámara no guardan silencio o mismo por algún problema técnico que puede fallar y que indudablemente te puede dejar en offisde convirtiéndose en una situación difícil de remar. Eso mismo fue lo que sucedió en el noticiero A24 con un exabrupto con respecto a Victoria Villarruel que, queriendo ser disimulado, se escuchó a los cuatro vientos.

victoria-villarruel-dnu-senadojpg

En el noticiero de la mañana se encontraban haciendo un repaso de lo que fue la jornada política del día jueves, en donde la Cámara de Senadores rechazó por primera vez en la historia el Decreto de Necesidad y Urgencia, y en base a eso, el fuerte rumor de una interna que divide fuertemente a nada más ni nada menos que a la Vicepresidenta de Javier Milei.

Si algo faltaba era que se genere un conflicto a punto de estallar entre la fórmula libertaria y a tres meses de haber comenzado a gobernar, sucedió. Todo parece indicar que Milei y Villarruel no estarían pasando por su mejor momento, debido a constantes diferencias que tienen y pocos puntos para ponerse de acuerdo, pero el debacle total sucedió por una situación en particular con respecto al DNU.

Victoria Villarruel y Javier Milei

Todo se desenvolvió cuando el presidente electo apuntó contra la Vicepresidenta por haber convocado a una sesión para tratar el DNU, tratándola de "desleal" por impedir que avanzara el pedido de la oposición de tratar el polémico decreto en el recinto. Como si el enojo fuera poco, todo se potenció cuando el mismo, finalmente fue aplastado por la mayoría de los senadores, quienes decidieron que sea rechazado tras 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones.

Pero una vez que terminó la sesión, Villarruel grabó un breve video hablando sobre el supuesto cruce con Milei, desmintiendo que eso haya ocurrido y arrojando una excesiva lealtad sobre él, aunque todos sus dichos fueron en vano porque mientras el noticiero mañanero de A24 mostraba los dichos de la Vicepresidenta, ocurrió un blooper que dejó descompaginados a todos.

La periodista Angie Balbiani dio el pie para que la producción ponga el video de lo que dijo Villarruel una vez que dio por finalizada la votación, y al parecer, un micrófono de alguien que se encontraba con ella o detrás de cámara quedó encendido y lo que más se escuchó en ese momento fue el comentario de aquella persona, más allá de lo que estaba diciendo la libertaria.

A pocos segundos de que se empiece a reproducir el video de la Vicepresidenta, se escuchó de fondo la voz de un masculino que sin ningún tipo de disimulación, comentó a los cuatro vientos cuál es su opinión en cuanto a Villarruel: "Esta es una hija de put...". Al término, el noticiero siguió como si nada hubiese ocurrido y todos prefirieron fingir para que aquel blooper no se haga más grande de lo que fue.

Pero no quedó ahí. Horas después, el periodista Eduardo Feinmann se encargó de exponer al colega que insultó a la vicepresidenta. Según el periodista de LN+, quien la trató de "hija de put..." a Villarruel fue Lucio Di Mateo.

¿Qué dijo Villarruel sobre su interna con Milei?

En un video publicado en su cuenta oficial de Twitter -ahora X-, con una duración de menos de un minuto, la Vicepresidenta se grabó desde su oficina brindándole su apoyo a Javier Milei para evitar todo tipo de rumores sobre una interna entre los dos y aprovechó para mencionar a la ex presidenta Cristina Fernández, asegurando que no se "convertirá" en ella.

"Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos y hemos trabajado espalda con espalda, a pesar de los incansables intentos por dividirnos", comenzó diciendo.

Y prosiguió: "El Senado es la Casa de las Provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar. No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina".