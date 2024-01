Espert lo llamó "adolescente" y Cafiero contratacó: "No podrán apagar la Democracia"

Mientras se debate el proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" y sus 664 artículos que modificarían el Estado dejándolo reducido a una mínima expresión, se vivió un momento de mucha tensión que sigue dando qué hablar entre el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Santiago Cafiero, y el presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert (Avanza Libertad), luego de que el legislador liberal le cortara el micrófono al ex canciller.

Cafiero tenía la palabra para formularle preguntas al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y Espert le advirtió que se había excedido en el tiempo para hablar, ya que había consumido los cinco minutos que tenía disponibles por reglamento. Como el ex canciller continuó con el uso de la palabra y se apresuró para terminar de concretar la pregunta final, allí el economista decidió cortarle el micrófono y darle la palabra al siguiente orador, el pampeano del PRO Martín Maquieyra.

Molesto por la situación, Cafiero siguió hablando en tono elevado -ya sin micrófono-, se levantó de su lugar y caminó unos cinco metros hasta la cabecera de la reunión para pararse al lado del socio de La Libertad Avanza. "Voy a hablar desde acá", dijo Cafiero, acercándose al micrófono de Espert. "No tiene la palabra, diputado", le respondió el liberal. "No puede cerrarme el micrófono", le contestó el ex canciller. "Así son los kirchneristas"; agregó Espert y completó: "Hable, diputado Maquieyra, usted puede".

Cafiero quiso completar su exposición fuera de micrófono y finalmente se retiró de la reunión, mientras Espert recibía agravios de parte de los presentes: "¡Autoritario!" y hasta un "¡No podés ser tan pelado botón!". Consultado por esto, Espert no dudó en apuntar contra el diputado de UxP y advirtió que "un ex canciller se levante así de su silla, que estaba como a 30 metros de mi lugar, y amenace con sacarme el micrófono es de muy mala educación".

José Luis Espert.

En diálogo con radio Continental, el legislador oficialista apuntó con dureza contra Cafiero y aseguró que "cuando la gente ve a un político que hace eso es como un chiquito que ve a su papá robando a mano armada". "Es una cosa muy fea ver a un referente, entre comillas, superior a uno, comportarse con tanta mala educación con sus pares, sin respetar los tiempos. Hay gente, particularmente del kirchnerismo y de la izquierda, que no respeta a sus pares, que hablan de cualquier cosa", dijo.

Cafiero apuntó contra Espert

Finalmente, Espert, que días atrás había tratado de "parásito" y pedido "cárcel o bala" al diputado del PTS, Nicolás del Caño, cerró: "Parecen adolescentes, es una cosa triste". A través de su cuenta de "X", Cafiero apuntó contra el diputado oficialista y lo acusó de atentar contra la democracia. "Apagan micrófonos pero no podrán apagar la Democracia y la defensa de los derechos de las mayorías. Nada de lo que quieren hacer le va a mejorar la vida a nadie. No aceptar eso es negar la realidad", sentenció.

El ida y vuelta entre Cafiero y Espert en Congreso

José Luis Espert (JLE): -"Cafiero, acaba de hablar el doctor Chirillo. Las preguntas van para el doctor Chirillo. Después puede hacerle preguntas a otros secretarios"

Santiago Cafiero (SC): -"Bueno. Hago todas las preguntas ahora, las hago ahora, hago todas juntas ahora"

JLE: -"Si sigue preguntando lo que usted quiere, le corto el micrófono"

SC: -"Vos no me decís a quien le tengo que hacer preguntas"

JLE: -"Listo"

SC: -"No me cortés. No me cortés. Eh. Dejame terminar" .

SC: -"Si no me dejás hablar entonces voy hasta allá y termino"

Cafiero camina enojadísimo hasta el estrado de Espert

JLE: -"No tenés nada que hacer acá".

SC: - "Pero qué tiene que ver, cómo me vas a cortar el micrófono"

JLE: -"Te voy a cortar la palabra porque vos no respetás a tus colegas. Eran cinco minutos cada uno". "Vos te tomaste al menos siete minutos haciéndole preguntas a Pablo Quirno. Eso no correspondía. Entonces, perdiste el uso de la palabra". "Tiene la palabra el diputado Martín Maquieyra (Pro)"

SC: - "No podes ser tan autoritario"

JLE: -"No soy autoritario, es aplicar las reglas de juego y de convivencia"