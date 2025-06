Francos defendió el rumbo económico y cruzó a Kicillof: "Se está atajando porque sabe que el peronismo viene perdiendo"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a respaldar con fuerza el programa económico del Gobierno y apuntó contra la oposición kirchnerista, a la que acusó sin pestañear de "apostar al fracaso" y de tener un discurso "viejo" y "populista". En una entrevista con LN+, Francos sostuvo que la Argentina "está creciendo porque hay estabilidad" y que el respaldo social al oficialismo se mantiene firme gracias a que "se evitó la hiperinflación" y "se redujo el gasto público".

En un tono marcadamente electoral, el funcionario cargó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, luego de que este lanzara duras críticas al Gobierno durante un plenario del Movimiento Derecho al Futuro. "La campaña roñosa debe ser la que está llevando él adelante con Cristina y Máximo Kirchner", disparó Francos. Y agregó: "El kicillofismo está con algún temor, se está atajando porque ve que en todas las elecciones intermedias el peronismo viene perdiendo".

Axel Kicillof

Francos desestimó el planteo del gobernador, al que calificó como una expresión de "un discurso viejo", sostenido por los mismos argumentos "populistas que llevaron a la Argentina a ser lo que es hoy". En ese sentido, reafirmó que el oficialismo buscará ampliar su base de apoyo: "En la provincia queremos ir junto a todos los que apoyan las ideas de la libertad".

Consultado por el conflicto en el Hospital Garrahan, Francos defendió las medidas del Gobierno para controlar el gasto y aumentar la eficiencia del Estado. "Vamos a hacer lo posible para terminar con los gastos en exceso y volcarlos en los salarios", explicó. Además, justificó el uso del reconocimiento facial en la institución con una frase más que polémica: "¿Por qué se impide que se haga el reconocimiento facial? Porque van a saltar los ñoquis".

También se refirió al ajuste en materia de discapacidad, un área que sufrió recortes severos durante los últimos meses. Francos aseguró que en algunas provincias "las coberturas crecieron de manera poco común" y que actualmente se está realizando un relevamiento para determinar "cuáles pensiones corresponden y cuáles no".

El jefe de Gabinete insistió en que el Gobierno está enfocado en ordenar la macroeconomía. "Hay un apoyo muy fuerte al gobierno nacional porque los argentinos entendieron que se están acomodando las variables", afirmó. En esa línea, justificó la parálisis en la obra pública y, particularmente, en la infraestructura vial, al señalar que las rutas "se van a arreglar cuando la Argentina genere posibilidad de inversión a largo plazo".

Médicos del Garrahan con salarios bajo la línea de pobreza

En otro tramo de la entrevista, Francos defendió la necesidad de una reforma laboral. "Hoy hay mucha informalidad porque los costos laborales son muy altos y los empleadores tienen miedo de contratar", sostuvo. El funcionario también abordó temas de coyuntura política y judicial. Consultado sobre el caso $LIBRA, donde se investiga un presunto llamado entre los hermanos Milei, respondió que el fiscal Eduardo Taiano "está en todo su derecho de pedir los cruces que necesite".

Javier Milei y Guillermo Francos

Y sobre las declaraciones del actor Pablo Echarri, que pronosticó el fracaso del modelo económico, Francos fue tajante: "Es una cuestión ideológica. Que ellos apuesten al fracaso, desde su posición, me parece lógico. A la gente creo que no le parece tan lógico". Finalmente, el jefe de ministros defendió el proyecto de regularización de dólares no declarados, con el que el Gobierno busca atraer capitales al sistema formal. "Queremos que los argentinos no se sientan perseguidos en su propio país por los ahorros que han generado. Esos dólares pueden volcarse a la actividad productiva y generar un movimiento económico muy importante", concluyó.