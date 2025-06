Hasta Jony Viale se rinde ante la evidencia: el ajuste lo paga la gente, no la casta

La promesa de que "el ajuste lo paga la casta" parece diluirse en la realidad cotidiana de millones de argentinos. Incluso desde los micrófonos más oficialistas empiezan a sonar voces que reconocen el impacto devastador del plan económico del gobierno de Javier Milei. El jueves por la noche, el periodista Jonatan Viale, uno de los comunicadores más afines al presidente, dedicó su editorial en el canal de noticias TN a mostrar el deterioro que sufre la clase media. Lo hizo con datos duros en mano: un informe de la consultora Bain & Company que radiografía el nuevo comportamiento del consumidor argentino en plena recesión.

Sí, en su editorial por TN, el periodista ultraoficialista reconoció el fuerte impacto del plan económico que lejos está de alcanzar a la casta: "¿Qué le pasa hoy a la clase media argentina?", se preguntó Viale en vivo. Y enseguida se respondió: "Mirá, esto, esto es la clase media. 40% recortó vestimenta, la ropa, ¿vieron que la gente anda mal vestida por la calle? O peor vestida. Es cara la ropa. 32% dejó de ir a comer afuera, los bares mucho más vacíos que antes, se suspendieron entregas a domicilio, Pedidos Ya, Rappi, consumimos menos, gastos en transporte. ¿Qué pasa con las deudas? Esto es interesante, muy interesante".

Un informe de la consultora Bain & Company, mostró los recortes de consumo que exponen el fracaso del relato libertario.

Detrás suyo las placas reforzaban la idea de una crisis que ni siquiera los grandes medios pueden seguir ocultando: "Los saldos vencidos en la tarjeta de crédito, la Visa, que se yo, están en el nivel más alto en tres años. Esto está pasando". El informe que citó, Consumer Pulse Latam 2025, no deja margen para la duda. Basado en un relevamiento a 5700 personas en Argentina, México, Colombia, Perú y Chile, el estudio señala que el 48% de los argentinos redujo sus compras de alimentos, el 38% achicó el gasto en ropa, el 32% en salidas gastronómicas y el 28% en delivery. También hubo un 20% que dejó de consumir alcohol y un 17% que recortó en transporte.

Al mismo tiempo, el documento elaborado por la consultora Bain & Company advierte que otro 17% ya no consume productos de cuidado personal. Las estrategias para sostener el consumo incluyen el salto a marcas más baratas, la búsqueda de descuentos y la migración a comercios mayoristas. Mientras Milei sostiene en sus discursos que la economía está en proceso de "ordenamiento", y que el sacrificio dará frutos a futuro, la evidencia apunta en otra dirección: según el informe, 7 de cada 10 consumidores en la región ya recortaron gastos personales, y un 63% de quienes tienen menores ingresos en Argentina aseguran que ya no acceden fácilmente a productos básicos. Solo el 9% de los consumidores logra ahorrar sin dejar de gastar en lo no esencial. El 30% solo puede ahorrar si consume lo estrictamente indispensable.