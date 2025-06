Denuncian a Javier Milei ante la OIT: "En Argentina la democracia está en peligro"

En el marco de la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, lanzó una dura acusación contra el gobierno de Javier Milei, en la que denunció violaciones a los derechos laborales y sociales en Argentina.

En la misma línea, Aguiar advirtió a los representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 países que lo escucharon con atención sobre el ataque sistemático a la democracia y los derechos adquiridos por los trabajadores que ahora deben salir a las calles a visibilizar carencias por la caída abrupta del salario mínimo frente a la cantidad de recortes y desfinanciamiento estatal.

Aguiar ante la OIT

"En Argentina la democracia está en peligro. Las mentiras organizadas, las amenazas, la represión y el espionaje ilegal son las armas del Gobierno para avanzar con la reforma laboral", explicó Aguiar con tono crítico mientras que responsabilizó al presidente de gobernar "al margen de la ley y en contra de la Constitución", dijo y señaló con contundencia: "Las mentiras organizadas, las descalificaciones, las amenazas, la represión, el espionaje ilegal a dirigentes sindicales y la política de desprestigio de las organizaciones gremiales son el vehículo preferido del gobierno para dar el debate de estas reformas", enumeró lo que podría ser un día cualquiera en la vida de un dirigente sindical argentino bajo la era mileísta.

Como representante de los trabajadores estatales donde la motosierra de Federico Sturzzenegger destruyó más puestos laborales, Aguiar denunció que el gobierno de La Libertad Avanza "ha pulverizado los salarios de los empleados públicos" y lamentó que " se han destruido las negociaciones colectivas en la administración pública , algo que antes nos honrara por su desarrollo y extensión".

Federico Sturzenegger

El Secretario General de ATE también puso el foco en los jubilados y pensionados, quienes todos los miércoles son reprimidos por reclamar el acceso a beneficios básicos como el de los medicamentos gratis: "Los jubilados y pensionados sufren los padecimientos causados por un Gobierno que arrasa con el sistema previsional. Desde su asunción, se ha implementado una política de destrucción de los pisos básicos alcanzados en materia de seguridad social y salud ", denunció dijo y recordó a los presentes que estas acciones violan estándares internacionales como el Convenio 102 de la OIT.

Aguiar también denunció el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich: "El mismo (modelo económico) sólo puede aplicarse mediante un protocolo ilegal anti-movilizaciones, es decir con represión", dijo y siguió: "La respuesta del Gobierno ante los justos reclamos de los trabajadores ha sido únicamente la represión y la criminalización de la protesta social. Tan sólo en los primeros 5 meses de este año, hubo más heridos en manifestaciones que en todo el 2024. Y en diferentes provincias del país dirigentes de ATE son sometidos a proceso penal, en abierta violación al Convenio 87", recalcó.

Represión a jubilados

En su intervención, Aguiar también destacó el reciente fallo judicial que suspendió temporalmente el decreto 340 del gobierno, el cual buscaba limitar el derecho a la protesta ampliando las actividades esenciales donde no se permite la huelga: "Hay un ataque a nuestra más importante herramienta, el derecho de huelga", afirmó. Aunque celebró el fallo judicial logrado gracias al recurso presentado por ATE, advirtió que " la avanzada antisindical no cesa" .

El cierre del discurso no dejó lugar a dudas sobre la gravedad de las acusaciones: "En este momento, en la Argentina el miedo se ha convertido en una política de Estado. La violencia se ejerce desde las más altas esferas del poder. En la Argentina, la violencia es institucional", aseguró Rodolfo Aguiar y terminó contundente: "Que sepa el mundo entero que no estamos dispuestos a aceptarla y no tengan dudas que los vamos a confrontar".