"Aprendí a hacerme el amor a mi misma": Sofía Jujuy Jiménez, entre la ducha liberadora y la sanación familiar

Sofía "Jujuy" Jiménez volvió a hacer ruido en Instagram, y esta vez no fue solo por un video en el que aparece casi sin ropa, bajo una ducha al aire libre, sino por la poderosa reflexión que lo acompañó. La modelo, conductora e influencer compartió una especie de manifiesto de amor propio donde celebró la autenticidad, la libertad y ese camino de conexión consigo misma que viene transitando desde hace un tiempo. Spoiler: también hubo guiño feminista, risas cómplices y mucha Karol G. "Vivo la vida mía, como dice Karol G, y como me gusta a mí... libre, auténtica, conectada con amor y mucha alegría", arrancó el posteo.

Obviamente, ante tamaña publicación, el posteo rápidamente se llenó de likes, fue compartido en stories y hasta analizado al detalle. Pero lo más interesante no fue la imagen, sino el texto que la acompañó: un alegato sobre la importancia de aprender a quererse, a mimarse y a sostenerse sin depender de validaciones ajenas. "Aprendí a hacerme el amor a mí misma y es un viaje de iiiiidaaa", escribió con humor y profundidad. Y siguió: "Siento que no necesito más nada de nadie...Me apego a mi ser, lo acepto, lo abrazo, me proyecto desde ahí y me ocupo de seguir creando mis propios sueños sin joder los de nadie".

Así, entre corazones, carcajadas y hashtags de empoderamiento, Sofía dejó en claro que hoy su prioridad es ella misma. Esta declaración se suma a un proceso más grande que viene compartiendo en redes, donde el viaje reciente con su papá a Valparaíso, Chile, marcó un antes y un después. "Nunca imaginé que necesitaba TANTO un viaje así con mi papá", confesó días atrás, en un relato íntimo donde habló de sanar heridas, reconectar con lo esencial y ver con nuevos ojos al hombre que fue su primer héroe. Desde una cata de vinos hasta una caminata frente al mar frío del Pacífico, el paseo fue tan simbólico como sanador.

El viaje que hizo con su papá a Chile

Y el posteo final fue una carta de amor: "Siempre supe que tengo el mejor papá del mundo, qué bueno que hoy lo pude reconfirmar". Pero para quienes se quedaron solo con el video, la modelo también tuvo un mensaje especial: "Deseo lo mismo para todos los que hayan llegado leyendo hasta aquí y no solo se hayan frenado por el video jajaja LOS AMOOOO".