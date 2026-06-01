Giro inesperado en la causa por coimas en ANDIS: peritaje clave sobre los audios de Spagnuolo

La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un volantazo significativo. La Justicia ordenó un peritaje clave sobre los audios que se viralizaron y se atribuyeron al funcionario cercano a Javier Milei, Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, quien ahora deberá grabar su voz para determinar si coincide con las grabaciones presentadas como prueba en la causa.

El caso, que ya cuenta con cerca de 20 procesados, indaga un el esquema de corrupción que habría involucrado direccionamiento de contrataciones y el cobro de sobornos de hasta el 20% en contratos millonarios, siendo un 3% para la hermana del presidente Karina Milei.

Diego Spagnuolo

El análisis técnico estará a cargo de la Gendarmería y se centrará en los siguientes puntos clave: Determinación del origen natural o sintético de las voces en los audios Detección de posibles ediciones o manipulaciones en los archivos de audio Comparación de parámetros acústico-fonéticos entre las grabaciones cuestionadas y las muestras de voz de Spagnuolo. Identificación de intervenciones mediante inteligencia artificial o técnicas de síntesis digital Análisis de dos versiones de los audios disponibles en la web que fueron filtrados, para evaluar posibles divergencias o alteraciones.

Karina Milei

La medida responde a las objeciones planteadas por las defensas, que argumentan que las grabaciones podrían haber sido manipuladas o incluso generadas mediante inteligencia artificial . Cabe recordar que un informe técnico privado presentado por la defensa del exfuncionario ya había sugerido una probabilidad del 65% de que los audios fueran apócrifos.

Hasta ahora, las grabaciones no habían sido admitidas como prueba principal debido al riesgo de contaminar el expediente bajo la doctrina del "fruto del árbol envenenado". Sin embargo, el nuevo fallo de la Cámara Federal podría cambiar el curso de una causa que ya cuenta con pruebas adicionales, como capturas de chats que aluden a presuntos sobornos .

Diego Spagnuolo

Por otro lado, un informe del Ministerio de Salud incorporado al expediente reveló irregularidades graves en compras realizadas por la ANDIS durante 2025, incluyendo sobreprecios y posibles maniobras fraudulentas por más de $18.368 millones durante la gestión de Diego Spagnuolo.