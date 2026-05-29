Gritos, llanto y tensión en La Casa Streaming: captaron una fuerte discusión entre Esteban Trebucq y su pareja

Un momento de máxima tensión sacudió días atrás los pasillos y estudios de La Casa Streaming. Lo que parecía una mañana habitual terminó convirtiéndose en una escena incómoda y cargada de gritos, llanto y nerviosismo, luego de que las cámaras captaran una supuesta discusión entre Esteban Trebucq y su pareja, Sol Simunovic. Según pudo reconstruir BigBang a partir de testimonios de personas que estaban presentes en el lugar, el episodio ocurrió justo al finalizar Despierta La Casa, el programa que conduce Simunovic, y minutos antes del inicio de El Pelado de la Casa, ciclo encabezado por el periodista.

Todo habría comenzado fuera del estudio, durante una pausa de la transmisión. Aunque el streaming permanece en vivo constantemente, no llegó a escucharse con claridad el contenido de la discusión. Sin embargo, las imágenes mostraron una escena oculta entre las cámamas, en blanco y negro y cargada de tensión: Sol entrando y saliendo del estudio visiblemente angustiada, mientras Trebucq realizaba gestos bruscos y ademanes en medio de una fuerte discusión. "Fueron a discutir al auto antes de que ella termine su programa. Ella volvió llorando. El motivo fue aparentemente una nota del programa de LN+", contó una fuente cercana al canal.

Y agregó: "Sol llegó llorando y ahí se pudrió todo". Otro testimonio fue todavía más contundente sobre el clima que se vivió aquella mañana. "Esteban llegó sacado, enojado... Él a los gritos en la vereda, recaliente, gritándole a ella. Se quiso subir al auto para irse y no hacer el programa. Después ella, llorando, básicamente, entró y él la siguió puteando adentro del estudio". La escena habría dejado helados a quienes estaban trabajando en el lugar. "Eran las 10 de la mañana, el estudio estaba armonioso, tranquilos, hasta que él entró y ella detrás, llorando. Se tuvo que ir a retocar el maquillaje por las lágrimas", agregaron.

Captaron una fuerte discusión entre Esteban Trebucq y su pareja

Las propias cámaras del streaming terminaron registrando parte del episodio. Mientras Sol aparecía aparentemente quebrada emocionalmente y abandonaba reiteradas veces el estudio, alrededor suyo los productores y compañeros mostraban gestos de desconcierto. Algunos sonreían con nerviosismo, otros evitaban intervenir y varios intercambiaban miradas incómodas, conscientes de que algo grave estaba ocurriendo. "Nadie terminó de entender por qué se calentó y por qué estaban los gritos. Literalmente nadie quería preguntar ni nadie terminó de entender la situación", sostuvo otra de las fuentes consultadas.

Captaron una fuerte discusión entre Esteban Trebucq y su pareja

Y añadió: "El tipo se había resacado a los gritos y la novia terminó llorando". Según relataron desde el entorno del streaming, Sol "terminó llorando" de manera desconsolada tras la pelea. Mientras que Trebucq siguió gesticulando ante las cámaras minutos antes de que inicie su programa. "En fin, un escándalo en el estudio", resumieron. Hasta el momento, ni Esteban Trebucq ni Sol Simunovic hicieron declaraciones públicas sobre el episodio. Sin embargo, las imágenes y los testimonios que circularon en las últimas horas dejaron al descubierto un clima explosivo detrás de cámara en uno de los canales de streaming del momento.