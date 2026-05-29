Rastrillajes masivos, mensajes inquietantes y fuertes sospechas: horas desesperantes por la desaparición de Agostina Vega

La angustia crece con el paso de las horas en Córdoba. La desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue vista por última vez el sábado pasado, mantiene en vilo a toda la provincia mientras la investigación suma pistas, contradicciones y escenas cada vez más dramáticas. En el centro de la causa aparece un único detenido: Claudio Barrelier, empleado municipal y señalado por los investigadores como la última persona que estuvo con la menor antes de que se perdiera todo contacto con ella. Las cámaras de seguridad ya confirmaron un dato clave: la joven ingresó a la vivienda del acusado y nunca más volvió a aparecer.

Agostina lleva casi una semana desaparecida

Mientras tanto, los operativos de búsqueda avanzan sin descanso sobre un enorme descampado de Barrio Ferreyra, al sur de la capital cordobesa. Son más de 200 hectáreas rastrilladas por efectivos policiales, perros entrenados para detectar personas vivas y restos humanos, caballos, drones y grupos especializados que trabajan día y noche. "Hemos venido para no descartar absolutamente nada", aseguró el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

El funcionario confirmó que una pista ubicaría a Barrelier en esa zona después de haber sido visto con Agostina. "Estamos rastrillando el sector porque el fiscal evalúa que hay elementos que indican a este señor Barrelier en este lugar anterior a la detención y posterior a que se lo ve ingresando a la casa con Agostina, que está comprobado que es Agostina", explicó.

Pero la frase que más estremeció llegó de boca del propio fiscal Raúl Garzón, quien habló desde los peritajes realizados en la casa del acusado. "Se buscan con y sin vida a Agostina", reconoció crudamente. "La búsqueda es intensa y sin parar. Trabajamos día y noche", agregó el fiscal, que además confirmó nuevos operativos en los barrios Ferreyra y José Ignacio Díaz y el análisis de un vehículo hallado en las últimas horas.

Agostina lleva casi una semana desaparecida

En medio de la desesperación, la familia atraviesa jornadas devastadoras. Este viernes volverán a movilizarse para reclamar por la aparición de la adolescente. La convocatoria comenzó a las 17 en la esquina de General Paz y Oncativo y desde allí marchan hasta Colón. Una de las tías de Agostina pidió que quienes participen lleven fotos y carteles para seguir difundiendo la búsqueda. Pero fue otra frase de la familia la que terminó reflejando el nivel de dolor que atraviesan. "No sabemos si está bien, si tiene frío, si está comiendo, si tiene hambre... Hace seis días que estamos sufriendo y hay gente que nos cuestiona, que dice que no estamos preocupados. Estamos destrozados, dejen de comentar estupideces", expresó una familiar en diálogo con TN.

Búsqueda de Agostina Vega

La causa sumó además un elemento inquietante en las últimas horas. Melisa Heredia, madre de Agostina, recibió un mensaje desde un número desconocido que decía: "Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila". "Por favor, chicos, no me dejen sola. Mi hija tiene que aparecer hoy", le pidió a los medios al salir este viernes de su casa. La situación encendió nuevas alarmas. Según trascendió, además del mensaje, la mujer recibió varias llamadas extrañas: algunas eran bromas crueles, pero otras provenían de números que le resultaban familiares. Incluso aseguró reconocer la voz de una persona que habló durante una de las comunicaciones.

Todo ese material ya quedó en manos de la fiscalía, que intenta determinar si se trata de pistas reales, maniobras para desviar la investigación o incluso de posibles cómplices. Porque aunque Claudio Barrelier sigue siendo el único imputado, dentro de la investigación ya crece la sospecha de que pudo haber más personas involucradas en la desaparición. Los abogados del padre de la adolescente confirmaron que el epicentro de la búsqueda continúa concentrado en Córdoba y aseguraron que en las próximas horas se realizarán nuevos allanamientos y medidas clave. "También informamos que durante la jornada de hoy se llevarán adelante allanamientos y diversas medidas investigativas de relevancia", indicaron los letrados Fernanda Alaniz y Gino Torreani en un comunicado.