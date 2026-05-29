Paula Chaves habló de su reencuentro con Zaira Nara: "Ya no hay amistad"

Si hubo una amistad que supo marcar una época dentro del mundo del espectáculo argentino fue la de Paula Chaves y Zaira Nara. Compañeras de trabajo, confidentes y casi inseparables durante años, su vínculo parecía inquebrantable. Sin embargo, los conflictos personales, el paso del tiempo y algunas decisiones sentimentales terminaron alejándolas. Por eso, cuando ambas aparecieron juntas y sonrientes en un evento realizado en el shopping DOT, las imágenes no tardaron en viralizarse y convertirse en uno de los temas más comentados de la semana. Lejos de las especulaciones sobre un posible clima incómodo, las dos modelos se mostraron relajadas, compartieron espacio, posaron para las fotos y hasta protagonizaron un abrazo que sorprendió a quienes durante años siguieron de cerca la historia de una amistad que parecía rota.

El encuentro se dio en el marco de una acción comercial organizada por la agencia que ambas integran y, según contó Paula Chaves, no fue tan extraordinario como muchos imaginaron. "Todo estuvo muy bien, por suerte", aseguró la conductora en diálogo con LAM al referirse al reencuentro. Incluso reveló que no fue la primera vez que coincidían después del distanciamiento. "Ya nos habíamos cruzado en un local pero lo que pasa es que no nos vio nadie", comentó entre risas.

La historia detrás de este reencuentro tiene varios capítulos. El vínculo comenzó a deteriorarse tras el escándalo mediático del Wandagate y terminó de enfriarse cuando Zaira inició una relación con el polista Facundo Pieres, quien había sido pareja de Paula muchos años atrás. Desde entonces, ambas optaron por mantener distancia y evitar coincidencias públicas. Aunque compartían representante y agencia, lograban esquivar cualquier situación que pudiera generar incomodidad.

Sin embargo, el tiempo parece haber hecho su trabajo. "Está todo bien. Trabajamos en la misma agencia y además tenemos la misma representante porque las dos trabajamos en MultiTalent, así que... está todo bien", explicó Paula. La modelo también buscó bajarle el tono a la repercusión que generó la foto juntas y aclaró que no se trató de un evento pensado exclusivamente para ellas: "Había muchas más chicas. No es que esto fue una acción específicamente con Zaira. Éramos un grupo grande".

Paula Chaves se reencontró con Zaira Nara

Y agregó: "La verdad es que nosotras compartimos muchos eventos y quizás, antes, el cruce era más tenso pero ahora ya está todo bien porque tuvimos ese encuentro que ya mencioné". Según Paula, hubo un momento clave que permitió dejar atrás la incomodidad acumulada durante años. "Ese encuentro que tuvimos sorpresivamente, me parece que sirvió para descomprimir y que hoy esté todo bien", sostuvo. Las imágenes difundidas por el representante de ambas, Willy García Navarro, terminaron de confirmar lo que muchos creían imposible hace algunos años: verlas nuevamente juntas frente a una cámara sin tensión de por medio.

Sin embargo, la conductora fue clara al marcar los límites de esta nueva etapa. "Nos encontramos en el evento. Me gusta poder laburar así, que no haya una cuestión tensa de que si nos saludamos, si no nos saludamos. Nosotras tuvimos una amistad muy linda, yo la quiero mucho. No hay vínculo, no somos amigas", afirmó. A pesar de eso, aseguró que no tiene problemas en compartir trabajos con Zaira y dejó en claro que el conflicto quedó atrás. "Siempre va a haber algo que se va a decir y por lo que se va a criticar. Hemos trabajado juntas mil veces. Esto no fue una unión comercial porque compartimos mil eventos. Y ahora ya está todo bien", explicó.

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Y sumó: "Podemos posar y saludarnos para una foto". Finalmente, Paula sentenció: "Después, lo que se haya dicho, son cosas privadas nuestras. Pero hoy está todo más que bien. Tuvimos una amistad re linda y si bien, ya no hay más amistad, hay una re buena onda. Así que nos van a seguir viendo trabajar juntas. Pero no, no tenemos vínculo".