Vergüenza nacional: Luis Majul usó el caso Agostina para una discusión partidaria y desató una ola de críticas

Otro femicidio sacude al país; otra adolescente asesinada; otra familia destruida. Y, una vez más, parte del debate público parece desviarse de lo verdaderamente importante.

Mientras la sociedad intenta comprender qué ocurrió con Agostina Vega y la Justicia avanza para esclarecer las circunstancias de su muerte, hubo quienes eligieron poner el foco en otro lado. Entre ellos, Luis Majul, quien durante una emisión de LN+ dedicó buena parte de su análisis a la militancia, los antecedentes políticos y la actividad sindical del principal sospechoso, Claudio Barrelier.

En LN+ pusieron el foco en la política y no en el femicidio de Agostina Vega

La pregunta es inevitable: ¿era ese el dato más relevante en ese momento? ¿Aporta algo a la comprensión de un femicidio conocer la filiación política del acusado antes que discutir la violencia contra las mujeres, las fallas de prevención o las circunstancias que rodearon el crimen?

Durante el programa se remarcó que Barrelier figuraba como becario en el ámbito gubernamental y se hizo referencia a su actividad sindical y a su vínculo con una barra brava: "Lo tienen para todo servicio: ser fuerza de choque, pegar carteles, estar en los actos. Están para eso", afirmó Facundo Chaves, mientras la conversación giraba alrededor de la supuesta pertenencia kirchnerista del detenido.

Familiares y amigos piden que se esclarezca el caso del femicidio de Agostina Vega

El problema no es informar esos datos. El problema es cuando esos elementos terminan ocupando más espacio que la víctima. Cuando el eje de la conversación deja de ser una adolescente asesinada y pasa a ser la utilización política del caso.

La cobertura de un femicidio debería interpelar a toda la sociedad. Debería obligar a hablar de violencia machista, de prevención, de protección de las víctimas y de las responsabilidades institucionales. Sin embargo, demasiadas veces el debate termina reducido a una disputa partidaria donde cada sector intenta sacar ventaja del horror.

Familiares y amigos piden que se esclarezca el caso del femicidio de Agostina Vega

La propia publicación que Majul realizó posteriormente en su cuenta de X profundizó esa línea. Allí volvió a remarcar que Barrelier era concejal, sindicalista y becario estatal con antecedentes penales . Datos que pueden formar parte de la información pública, pero que difícilmente expliquen por qué una adolescente terminó asesinada.

Mientras tanto, la investigación sigue avanzando. La Justicia espera los resultados de la autopsia para determinar cómo murió Agostina y establecer con precisión qué ocurrió durante sus últimas horas. Los investigadores intentan reconstruir el recorrido de la joven, determinar si hubo más personas involucradas y reunir nuevas pruebas que permitan esclarecer el caso.

La Justicia aguarda los resultados de las pericias forenses que serán clave para determinar cómo murió Agostina Vega

El hallazgo de los restos de la joven se produjo durante un operativo de rastrillaje en el que participaron distintas fuerzas de seguridad. Paralelamente, continúan los peritajes en la vivienda donde, según la principal hipótesis de la fiscalía, la adolescente estuvo antes de desaparecer.

La situación judicial de Claudio Barrelier podría agravarse en las próximas horas. Actualmente permanece detenido por homicidio, aunque el fiscal Raúl Garzón analiza una posible recalificación de la acusación a femicidio, delito que contempla la pena de prisión perpetua.

Claudio Gabriel Barrelier

Mientras la investigación busca respuestas, el desafío para los medios debería ser otro: no perder de vista el femicidio de Agostina Vega. Porque cuando el debate gira alrededor de la conveniencia política de un caso, el riesgo es que la víctima vuelva a quedar relegada a un segundo plano. Y eso también constituye una forma de fracaso colectivo.