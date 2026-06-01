Éramos muchos y llegó Abelardo "el Tigre" de la Espriella: ex ateo, fan de Trump e imitador de Milei

Abelardo de la Espriella, polémico abogado y ahora aspirante a la presidencia de Colombia, logró lo impensado: posicionarse como el líder de una ultraderecha que mezcla discursos religiosos, moda italiana y una agenda política que tiene como prioridad socavar los derechos humanos.

Apodado "El Tigre", De la Espriella se convirtió en el personaje más extravagante de la política colombiana. Su paso a la segunda vuelta electoral -con 10.354.789 votos, es decir el 43,73%, seguido por Iván Cepeda, el candidato oficialista con 9.685.357 sufragios y el 40,91%- abre una ventana a su peculiar universo, donde las bizarreadas son la norma y las propuestas políticas parecen un show que mixea reggaetón, prendas ajustadas y un discurso antifeminista que se replica en toda América Latina con la ultraderecha que avanza a pasos agigantados.

Abelardo de la Espriella

Y, aunque hoy en día se presenta como el abanderado de los valores cristianos y cuenta con el apoyo ferviente de iglesias católicas y evangélicas, no siempre fue así: hace poco más de una década, Abelardo se declaraba ateo sin pelos en la lengua ; sin embargo, ni lerdo ni perezoso, ahora declara haber "recuperado" su fe hace seis años, un giro espiritual que coincide sospechosamente con su incursión en la política.

En su afán por diferenciarse y al mismo tiempo parecerse a Javier Milei, el también excéntrico libertario quien se autoproclama como "El León", De la Espriella adoptó el apodo "El Tigre". Sin embargo, su intento de emular a Milei va más allá del apodo: ambos comparten una retórica incendiaria y un desprecio por los derechos humanos y las agendas a las que definen como "woke" y, mientras Milei se rodea de leones como símbolo de fuerza y poder, Abelardo parece haber optado por un enfoque también felino; de hecho, la canción que resonó con fuerza en su victoria fue Una Raya Más Al Tigre, un clásico de la música colombiana.

¡Van para afuera!



Firme por la Patria. 🫡

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/KoVRwmDg71 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 1, 2026

Si algo caracteriza a De la Espriella es su obsesión por la estética. Su estilo está marcado por trajes italianos hechos a medida, una línea de ropa masculina de lujo que lleva su nombre y una inclinación por los vinos caros y cafés gourmet. Pero eso no es todo: Abelardo también ha incursionado en el mundo musical con dos discos, De mi alma italiana y Navegante, donde presume su voz de tenor. Aunque sus habilidades vocales no recibieron precisamente elogios de la crítica, él insiste en que su arte es una extensión de su amor por la cultura italiana.

Uno de los pilares de su campaña ha sido su admiración por Donald Trump, a quien considera un modelo a seguir, es donante del Partido Republicano y defensor acérrimo del "America First". En Colombia, su versión local del trumpismo incluye una agenda abiertamente antifeminista, antiaborto y contraria a los derechos humanos con propuestas como cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), legalizar el porte de armas y sacar al país de organismos internacionales como Naciones Unidas, De la Espriella busca "liberar" a Colombia del tan afamado por las derechas "yugo izquierdista".

La moda italiana y la industria del vino, las dos corrientes que explota Abelardo de la Espriella

Abelardo hizo de su familia una parte central de su campaña: casado con Ana Lucía Pineda desde 2008 y padre de cuatro hijos, los presenta como el núcleo perfecto de valores tradicionales. Sin embargo, detrás del retrato familiar ideal se esconden negocios que no fueron tan exitosos como él presume. Es que su firma de abogados generaron ingresos millonarios defendiendo a personajes controvertidos como Alex Saab y David Murcia Guzmán, otras empresas como su línea de ropa, su vino Fratellone y su café gourmet registraron pérdidas significativas en los últimos años.

En cuanto a sus propuestas políticas, De la Espriella no escatima en promesas que bordean lo surrealista: desde eliminar ministerios hasta recomponer relaciones con Israel y sacar al país de organismos internacionales, promete llenar su gobierno con empresarios exitosos que trabajen "por amor a la patria" y sin cobrar sueldo, una propuesta tan idealista como improbable...

Abelardo de la Espriella, se hace llamar "el Tigre"

Con 43,73% de los votos en la primera vuelta, Abelardo de la Espriella se enfrenta ahora al candidato oficialista Iván Cepeda en el balotaje del próximo 21 de junio. Aunque la diferencia entre ambos es mínima, la posibilidad de que "El Tigre" llegue a la presidencia tiene a muchos colombianos preocupados por lo que podría significar para el país.