Las herencias bajo sospecha y una declaración jurada que no llega: el laberinto judicial que rodea a Adorni

El apellido Adorni volvió a quedar expuesto en expedientes judiciales, aunque esta vez no solamente por las causas federales que investigan un posible enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sino también por viejos procesos civiles vinculados a la herencia familiar, hipotecas impagas y bienes que ahora quedaron bajo la lupa de la Justicia. La reconstrucción de esos expedientes revela un entramado comprometido: un departamento en La Plata hipotecado desde los años noventa, un terreno baldío heredado en el interior bonaerense, préstamos tomados con financistas privados y una deuda que tardó más de dos décadas en cerrarse judicialmente.

Manuel Adorni

El origen del conflicto se remonta al 1° de noviembre de 1996, cuando Jorge Adorni, padre del actual jefe de Gabinete y del legislador bonaerense Francisco Adorni, tomó un préstamo de 22.500 dólares de manos de Liliana Nora Brittannico y Esther Vecchiola de Brittannico. Como garantía ofreció el departamento familiar de calle 53 al 400, en La Plata. De acuerdo con Clarín, el acuerdo establecía el pago de once cuotas mensuales de 450 dólares en concepto de intereses y la devolución total del capital en la cuota número doce. Sin embargo, las prestamistas denunciaron años después que Jorge Adorni solo abonó nueve cuotas y nunca devolvió el capital. "El deudor ha abonado las cuotas 1 a 9 inclusive correspondientes a intereses, adeudando las cuotas correspondientes a intereses N° 10 y 11 y el capital", sostenía la demanda iniciada en 2002.

Manuel Adorni

La Justicia convalidó la deuda y ordenó embargar el inmueble. La hipoteca bloqueó durante años cualquier intento de venta del departamento, una situación que la propia familia reconoció en el expediente: "Nadie quiere comprar un departamento que registre una hipoteca". El dato político más sensible es que Manuel Adorni ya había hecho pública esta situación en 2018, mucho antes de desembarcar en el Gobierno nacional. "En 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tardé años en arreglar todo, con mucho esfuerzo", escribió entonces en redes sociales.

Pero cuando publicó ese mensaje, el expediente todavía seguía abierto. Recién en 2023, y después de más de 17 años sin actividad de las acreedoras, la Justicia declaró la caducidad de instancia y dio por extinguido el derecho a reclamar la deuda. Esa resolución permitió finalmente avanzar con la inscripción del inmueble a nombre de Manuel y Francisco Adorni y de su madre, Silvia Pais. La sucesión incluyó además un terreno baldío en Salazar, partido de Daireaux, heredado de Carmen Florencia Ochoa, abuela del funcionario.

Según las valuaciones fiscales presentadas ante ARBA, el departamento fue declarado en poco más de 5,3 millones de pesos y el terreno en apenas 568 mil pesos, cifras muy por debajo del valor real de mercado. Sin embargo, el patrimonio familiar volvió a generar interrogantes cuando Francisco Adorni rectificó su declaración jurada y consignó haber recibido 21 millones de pesos "por herencia", sin precisar el origen de esos fondos. Manuel Adorni, en cambio, nunca declaró bienes provenientes de esa sucesión en sus presentaciones patrimoniales conocidas hasta ahora.

Javier Milei junto a su hermana Karina, Manuel Adorni, Adab y Santilli

Sí informó una deuda en dólares con su madre Silvia Pais, equivalente en aquel momento a más de 20 millones de pesos. En paralelo, la situación judicial del jefe de Gabinete se complica. Adorni continúa sin presentar su declaración jurada 2025 ante la Oficina Anticorrupción, pese a que el propio Javier Milei había asegurado semanas atrás que lo haría "por adelantado". La Resolución 3/2026 extendió el plazo hasta el 31 de julio para todos los funcionarios obligados, pero en la Casa Rosada la demora del ministro coordinador ya dejó de leerse como un trámite administrativo más. Sobre todo porque está imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y en otra por posibles dádivas vinculadas a viajes privados, propiedades no declaradas y beneficios recibidos durante su gestión.

Patricia Bullrich y Manuel Adorni

Fuentes judiciales descuentan que el fiscal Gerardo Pollicita avanzará con un pedido de indagatoria antes de la feria judicial. El expediente ya sumó documentación clave: el pasado 6 de mayo de 2026 la jueza María Verónica Leglise ordenó digitalizar y remitir íntegramente la sucesión familiar a la Justicia Federal. La sospecha ya no se limita solamente a cuánto tiene Adorni, sino también a cómo se construyó y regularizó parte de ese patrimonio. Mientras tanto, el Gobierno intenta blindarlo políticamente. Karina Milei multiplicó los gestos de respaldo y el oficialismo buscó correr el tema del centro de la escena pública. Sin embargo, la tensión persiste puertas adentro.

La presión para que Adorni presente finalmente su declaración jurada llegó incluso desde sectores aliados. Patricia Bullrich reclamó públicamente que el jefe de Gabinete transparentara cuanto antes su situación patrimonial, mientras el Presidente redobló su ofensiva contra el periodismo y llegó a insinuar que podría impulsar mecanismos para obligar a periodistas a presentar declaraciones juradas como Personas Expuestas Políticamente. En ese contexto, la demora del funcionario libertario empieza a adquirir otro peso político debido a que el principal vocero del mileísmo sigue sin exhibir completamente sus propios números.