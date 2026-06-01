Filtran el audio donde Barrelier admite que estuvo con Agostina: "No entiendo por qué me quedo pegado"

El hallazgo del cuerpo desmembrado de Agostina Vega, una adolescente de tan solo 14 años, conmociona a Córdoba y al país entero y, a medida que avanza la investigación, surgen detalles escalofriantes que revelan la magnitud del horror vivido por la joven y su familia.

Uno de los elementos más impactantes es un audio grabado por Gabriel Vega, padre de la víctima, en el que se registran las declaraciones de Claudio Gabriel Barrelier, señalado como el principal sospechoso del crimen.

Agostina lleva casi una semana desaparecida

Vega, impulsado por la desesperación, se reunió cara a cara con Barrelier en las horas posteriores a la desaparición de su hija: "Estuve mano a mano con el detenido. Lo grabé", confesó el padre, quien no dudó en entregar la grabación a los investigadores como una pieza clave en el caso.

En el audio, difundido por Radio Conlara Córdoba, Barrelier intenta justificar su último contacto con Agostina y desvincularse de los hechos: "Yo ya hablé con Meli (por Melisa, la mamá de Agostina) y le había explicado todo el tema. Fui, declaré, vinieron y me allanaron mi casa, me allanaron la casa de mi vieja y ahora sale la madre de la Meli a escracharme de esa forma cuando no tengo nada que ver . Al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando en todo lo que más puedo", dijo.

Claudio Barrelier

Sin embargo, sus palabras no hacen más que sembrar desconcierto. Según su relato, Agostina lo habría llamado cerca de las 10:30 de la noche pidiéndole ayuda para pagar un taxi porque no tenía suficiente dinero. "me llama por teléfono diciendo que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que estaba en Fladeiro y Campillo. Yo me llego hasta ahí, hasta Fladeiro y Campillo, y le faltaba para pagar el taxi. Le ayudo a pagar el taxi", aseguró Barrelier. Añadió que la adolescente le habría dicho que su madre estaba al tanto de que se encontrarían: "Me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara de la casa del noviecito y yo le dije que no tenía movilidad, no había forma", explicó.

Lo más perturbador llegó cuando describió lo que habría sido su último encuentro con Agostina: "Entonces ahí nomás la llama por teléfono un guaso, que para mí ya estaba todo arreglado , para mí ya había organizado y como no tenía plata se vino para este lado, como para salir rápido de la casa".

Gabriel y Agostina Vega

Además, añadió: "Y cuando veníamos caminando para acá, así como para corte mi casa, frena un auto, un auto rojo, que es el auto que le digo a Melisa, se sube y se va . Yo después de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada", afirmó.