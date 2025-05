"Enfrentarnos al miedo de forma colectiva": la respuesta de Ari Lijalad ante la denuncia penal de Milei

Ari Lijalad fue uno de los primeros trabajadores de prensa que descubrió la mentira en la entrevista entre Javier Milei y Jonatan Viale: corrían los críticos días en el que el presidente del as fuerzas del cielo acababa de promocionar la criptoestafa $Libra y en medio de la nota, apareció su asesor Santiago Caputo para interrumpirla con la complicidad del periodista de TN.

Así quedaba expuesto el presidente, Caputo y también el periodista oficialista. Es esto lo que Lijalad mostró en sus redes sociales, algo que ya le había traído una ola de insultos de parte de Lilia Lemoine, maquilladora, cosplayer y diputada libertaria. Sin embargo, durante el viernes 10 de mayo, el presidente Milei subió la apuesta y lo denunció penalmente por calumnias e injurias, figura que está despenalizada desde 2019.

Lijalad fue uno de los primeros en destapar el fraude de la nota entre Milei y Viale

Este ataque directo al periodista de investigación de El Destape encendió las alarmas por el peligro que corre la libertad de expresión en plena democracia. Y, junto a él otros periodistas como Viviana Canosa y Carlos Pagni también fueron denunciados.

Es por esto que Lijalad inició su habitual programa matutino explicando que no se quedará callado ni mucho menos: instó a una acción colectiva a través del sindicato de prensa de Buenos Aires (SipreBa) en la que se convoca a todos los periodistas a firmar la nota como un acto simbólico de protesta en contra de los ataques de Milei en contra de la libertad de prensa.

Viviana Canosa, Ariel Lijalad y Carlos Pagni

Es que el presidente no sólo se dedica a proferir insultos como llamar "ensobrados" o "prostitutas del poder político" a los trabajadores de prensa sino que también redujo la pauta oficial -sólo para medios disidentes- pero además reprime a fotoperiodistas que como caso más grave tiene a Pablo Grillo todavía internado en el hospital Ramos Mejía, hasta ahora que redobló la apuesta y llevó a estos tres periodistas a la justicia.

Sobre esto, Ari explicó: "Esto no es un ataque individual hacia mí, es un ataque colectivo hacia el sistema de medios de comunicación , de periodismo en la Argentina. Así lo entiende también nuestro sindicato, el sindicato el SiPreBA, que se comunicó conmigo el fin de semana y que entiendo va a hacer una acción. Vamos a republicar la nota que denunció el presidente, pero no firmada por mí, sino firmada por todos los que la quieran firmar", dijo.

Javier Milei

En la misma línea, contó que la acción será simbólica y colectiva: "Como una acción para demostrar que no es que la nota es mía y la escribí yo y está en riesgo mi libertad de expresión. La nota la pueden firmar todos los que estén de acuerdo con el contenido de la nota y entonces que el presidente vaya y le diga a esos cientos de periodistas, 'bueno, todos ustedes me calumniaron y me difamaron'", explicó el periodista al aire en su programa.

Además, reivindicó la lucha colectiva, esa que tanto quiere quebrar Milei: "O sea, vamos a tratar de hacer de esto una acción colectiva, ya que estamos en modo Eternauta ", dijo y siguió: "Esto no es un tema individual igual, no se trata de mí, se trata, de la libertad de expresión en la Argentina. Yo pondré eso, mi nombre, mi cuerpo, mi cabeza para esto, pero espero que sea una cuestión de verdad, más colectiva y que entendamos la gravedad de esto, que es un presidente denunciando y denuncia para que para que nos callemos lo que sucede", replicó.

Lijalad también reflexionó sobre la labor periodística diaria: "Yo no voy a dedicarle todo el programa a esto, vamos a hablar de las elecciones, vamos a hablar de economía vamos a hablar de los salarios, vamos a hablar de cómo el gobierno se mete en pisar nuestros sueldos, mientras no se mete en pisar los precios, cómo cada día alcanza menos para comprar medicamentos, cada día alcanza menos para comprar comida", relató.