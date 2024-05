Guillermo Francos logró que se trate la Ley de Bases pero le pusieron un freno: una por una, las reformas

La Libertad Avanza estará saltando en un pata: Guillermo Francos, flamante Jefe de Gabinete terminó una etapa de su trabajo y logró que la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos se trate el 12 de junio en la Cámara Alta.

Lo confirmó en diálogo con TN ni bien terminó de aunar voluntades sobre todo del sur del país, que tenían varias consideraciones con el paquete fiscal. Francos expresó: "Sí, se firmó el dictamen del plenario de las comisiones y pasará a tratarse en el recinto del Senado, hay que fijar una fecha, pero los dictámenes están aprobados", dijo y continuó: "Estamos muy conformes".

Guillermo Francos

Lo que Francos necesitaba era aunar voluntades para tener 9 firmas en la comisión de Legislación General, 9 firmas en Presupuesto y 10 en Asuntos Constitucionales . Solo así se podía llevar el proyecto a la Cámara y eso es lo que consiguió: la mitad más uno de cada comisión.

Sin embargo, se vienen días movidos para los Senadores que están viendo supeditadas sus voluntades a la Ley Bases. Se dejó correr por los pasillos del Congreso que quienes voten la ley, se les elevarán los fondos para las provincias.

José Carambia (Alianza por Santa Cruz)

En resumen, lo que Francos logra es destrabar la voluntad de José Carambia (Alianza por Santa Cruz) a firmar dictamen y después de él siguieron las restantes de su bloque.

A quien todavía no pudieron convencer del todo sobre el paquete fiscal es a Martín Lousteau que expresó: "Son cambios cosméticos, no hay ningún cambio en profundidad", sobre la parte fiscal del paquete de leyes que tienen que ver en particular con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Uno a uno los cambios en la Ley

Durante el martes 29 de mayo, se conoció el borrador de la Ley con varias modificaciones que lograron pactar, sobre todo, con el sector del radicalismo.

Arde la Cámara de Senadores

Ahora, se conocieron las modificaciones y BigBang las repasa una a una:

Privatizaciones . Uno de los puntos más álgidos de la discusión que además calentaba la opinión pública era el cierre del Banco Nación que ahora no podrá ser eliminado igual que el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTA y el SENASA. Le siguen INCAA, la CONAE, el INCUCAI, el INTI; sin embargo, el Estado todavía puede intervenirlos y transformar su estructura jurídica. Además se prolonga de 30 a 120 días el plazo que tiene la Auditoría General de la Nación para evaluar los procesos de privatización.

. Uno de los puntos más álgidos de la discusión que además calentaba la opinión pública era el cierre del Banco Nación que ahora no podrá ser eliminado igual que el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTA y el SENASA. Le siguen INCAA, la CONAE, el INCUCAI, el INTI; sin embargo, el Estado todavía puede intervenirlos y transformar su estructura jurídica. Además se prolonga de 30 a 120 días el plazo que tiene la Auditoría General de la Nación para evaluar los procesos de privatización. Reforma laboral . La principal modificación es incluir los bloqueos de las empresas como causa justa de despido, como pedido de la Unión Cívica Radical.

. La principal modificación es incluir los bloqueos de las empresas como causa justa de despido, como pedido de la Unión Cívica Radical. RIGI . El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) -que fue criticado por Lousteau- tiene como principal cambio que las provincias podrán decidir si se aplica o no en cada territorio.

. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) -que fue criticado por Lousteau- tiene como principal cambio que las provincias podrán decidir si se aplica o no en cada territorio. Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes . Una de las modificaciones más peleadas fue la de aumentar el piso de Ganancias para la zona patagónica; allí se habilitó incrementar un 22 por ciento el mínimo no imponible para las provincias del Sur. En cuanto al blanqueo de capitales, se quitó la chance de hacerlo a través de criptomonedas pero también se prohibió que funcionarios políticos y sus familiares lo hagan.

Con ese capítulo fiscal, el gobierno dio el paso que faltaba para que la Ley de Bases sea tratado en el Congreso. ¿Logrará La Libertad Avanza aprobar el paquete?