Paulón irá a la Justicia por los ataques de la cloaca discursiva del streaming favorito de Milei

El diputado nacional Esteban Paulón cuestionó el ataque homofóbico que sufrió por parte de los periodistas oficialistas del streaming Carajo, en el cual le desearon que tenga HIV, aunque no se victimizó por lo sucedido, sino que señaló la fijación que tienen con lo fálico y las relaciones anales, y aseguró que irá a la Justicia porque le preocupa la salud de la vida democrática. A su vez, explicó que cree necesario responder en nombre de aquellos que no tienen la espalda pertenecer al Poder Legislativo de la Nación.

"Ellos nos acusan a nosotros de promover determinadas cuestiones y se la pasan las 24 horas en cualquier medio, en cualquier red social, a cualquier hora, hablando de la pija, de chupar la pija, del culo roto, de romper el culo. Esa aplicación anal y sexual que evidentemente es muy de diván", analizó el legislador del Partido Socialista (PS) al aire de Argenzuela por Radio 10. "Yo creo que si fueran un poquito más libres -como dicen ser, pero no lo son-" entenderían "que la democracia y la libertad es que cada quien pueda vivir su vida sin cagarle la vida a nadie", agregó.

Paulón también habló sobre el respaldo que tiene por su rol, en la entrevista que ofreció al programa que conduce Jorge Rial. "Tengo una banca y les puedo contestar, también al Presidente como le contesté en Davos, y puedo ir a la Justicia contra él. Pero hay mucha gente que no tiene esa posibilidad y que hoy está viendo que nuevamente su orientación sexual es un tema de estigma, que nuevamente se lo señala con una cuestión vinculándolo a temas de salud, pero también a una degradación, a los prejuicios, a un delito aberrante del cual la mayoría de los responsables son heterosexuales", advirtió.

"Tengo la obligación de poner la cara y poner el cuerpo no solo en la Cámara, sino también en la Justicia para que efectivamente se pueda avanzar en que esta gente tenga que retractarse y tenga que pagar las consecuencias de lo que dice", afirmó en relación a la medida cautelar que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por "los ataques del Gobierno contra la comunidad LGBTIQ+, las mujeres y otras poblaciones".

Daniel Parisini, mejor conocido como Gordo Dan.

"No se puede decir cualquier cosa todo el tiempo. Eso realmente es una degradación institucional, a la vida democrática. A mí me preocupa mucho la salud de nuestra vida democrática. No es el ataque a mí", rechazó. "Por eso esta denuncia no es una respuesta personal. No es por mí, yo tengo espalda, tengo cuero, me la banco. Como dije en febrero: 'soy maricón y me la banco', pero en esta siento que tengo que responder más fuertemente por todos los que no tienen esa posibilidad que yo sí tengo", insistió.

Su intervención en el Congreso

Ante la Cámara de Diputados, Paulón avisó las razones de su denuncia durante una intervención. "He decidido denunciar a un asiduo participante del streaming carajo, uno de esos que desde abril de 2024 no registra impuestos activos, pero evidentemente tiene algún ingreso -quizás allí se explique en los incrementos presupuestarios de la SIDE-, que hace unos días inició una campaña en su cuenta a la que siguieron cientos de tuiteros libertarios que me acusan por mi orientación sexual, por ser gay, de pedófilo y me desea 'SIDA para vos'", señaló en relación a Pablo Sebastián Pazos.

"Me parece que es un ataque inadmisible, no por mí, que soy diputado y que puedo defenderme. Es inadmisible por las miles de personas que leyendo esa publicación sienten que sus vidas no valen, que están sujetos, sujetas a cualquier tipo de agresión, y que acá se puede decir cualquier cosa. Hasta acá llegué. A partir de acá no se puede decir cualquier cosa", rechazó el legislador.

En sus redes sociales Paulón subió un video que sustenta su denuncia ante la CIDH. Allí se vio cómo Pazos, compañero de Daniel Parisini, también conocido como Gordo Dan, no se amedrentó ante la denuncia. "Se te viene la Corte de la Corte de la Corte Interamericana", lanzó el conductor. "Que vengan. Son más puntos que este. Andá, marica", reafirmó el denunciado.

El programa es el favorito de Javier Milei.

El archivo que subió Paulón muestra 10 ataques en su contra y contra la comunidad LGBTQ+ "Pedófilo", interviene repetidas veces Pazos. Allí cuando el diputado dicen que lo atacan por ser gay suelta la palabra "falso" dos veces, pero cuando dice que le dicen pedófilo y le desean SIDA, repite "verdadero".