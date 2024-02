Iñaki rompió el silencio ante los rumores de su "amotinamiento" en La Rosada: "Estoy con la facu y almorzando con mi novia"

La mañana del miércoles 21 de febrero no fue para nada fácil para quienes integran las arcas de La Libertad Avanza que llegó al gobierno nacional de la mano de un Javier Milei pregonando el ajuste financiero y la reducción del Estado a su mínima expresión como banderas de su gestión.

Milei asumió hace poco más de dos meses pero sus funcionarios tienen acostumbrados a los argentinos a las idas y vueltas, a las traiciones e insultos, a los improperios y a los rumores. Eso es lo que pasó en esta opaca jornada: por un lado, se rumoreó la salida de Sandra Pettovello del ministerio de Capital Humano y, por otro lado, se escuchó decir a viva voz que, Iñaki Gutiérrez estaba "atrincherado en el Salón de las Mujeres en Casa de Gobierno".

Iñaki Gutiérrez

Iñaki, el chico rubio de 22 años, fue visto más de una vez abrazadísimo con el Presidente, siguiéndolo desde cerca con su celular, grabando videos que luego compartía tanto en sus redes sociales como en las oficiales libertarias.

Pero los dichos no se quedaron ahí, ¡hubo más! Se dijo también que, la designación de Juan Pablo Carreira, más conocido como "Juan Doe" en X (antes Twitter), había enojado muchísimo a Iñaki.

Javier Milei e Iñaki Gutiérrez

Es que Carreira fue designado como Director General de Comunicación Digital y, según contaron las malas lenguas, con ese nombramiento, Iñaki quedaría despedido del rol de comunicador que había llevado adelante durante las primeras semanas de Milei como presidente de todos los argentinos.

La novela no termina ahí, señores. Otro rumor que se esparció como pólvora fue que en su enojo, Iñaki amenazó "con olvidar las contraseñas" de las cuentas de Instagram y de TikTok de Casa Rosada que él mismo manejaba semanas atrás.

Contundente: la respuesta de Iñaki

Iñaki no tuvo ningún reparo en resolver los entredichos con BigBang, que se comunicó con él, para tener información de primerísima mano.

La verdad de los hechos, según él, es que en ningún momento estuvo amotinado en la Casa Rosada. "Jajajaja", fue lo primero que respondió a los rumores ,y añadió: "Obvio que sí".

Iñaki Gutiérrez

Para dar muestras de dónde estuvo durante el desarrollo de los rumores, Iñaki contó: "Estuve toda la mañana inscribiéndome en la facultad".

Gutiérrez se adelantó y contestó si estaba o no enojado por la designación de su colega Carreira y dejó algo claro: "La mayoría de gente con la que laburo tiene casi 30 años o más", empezó y añadió: "Entiendo que el momento de muchos es ahora".

Iñaki Gutiérrez y Javier Milei

Sobre eso, también se sinceró: "Pero yo tengo 22 años estoy estudiando dos carreras, no estoy apurado por ser nombrado, ni siquiera sé qué cargo voy a ocupar porque no me interesa" y, contundente reiteró lo que muchos libertarios dicen: "Yo solo ayudo a (Javier) Milei en lo que necesita".

Iñaki quiso que se sepa: "Es más, hoy no fui a Casa Rosada porque estuve con temas de la facu que queda cerca de la casa de mi novia asi q me vine a almorzar con ella".

Privilegiada vista desde la casa de Eugenia Rolón, novia de Iñaki

Prueba de eso, es la foto con la maravillosa vista que se ve desde la casa de Eugenia Rolón, la militante de derecha que entre sus publicaciones de Instagram incluye una contra Lali Espósito.

Iñaki sin trabajo en la Rosada

Los motivos, según comentan -aunque él lo desmiente- fueron varios errores garrafales en publicaciones de nada más y nada menos que la cuenta de Instagram de la Casa Rosada.

Pero lo que habría hecho estallar a sus jefes fue un retweet: "Feliz 2024 a todos", decía la publicación que había sido compartida por la cuenta de Casa Rosada. Lo llamativo fue que el texto venía acompañado de una foto de Iñaki y su novia Eugenia.

Iñaki Gutiérrez y la publicación que lo habría expulsado de Casa Rosada

Un error anterior, que también fue lecho para las críticas de toda Argentina fue la difusión de una video que mostraba el estado paupérrimo de las condiciones edilicias en las que el gobierno de Alberto Fernández habría dejado la Casa Rosada.

Sin embargo, en ese video se mostraban imágenes que no eran propias del recinto de gobierno donde se toman las decisiones más importantes del país.

Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón

Sea como fuere, la historia terminó con un Iñaki con imagen dañada y con un Carreira dispuesto a dejar su cargo empresarial para pasar a ser uno más de los "ñoquis" del Estado. La pregunta es ¿cómo harán para sostener la gestión estatal si odian al Estado? Que Dios y la Patria, los juzgue.