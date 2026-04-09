Indignación: Manuel Adorni pagó con plata Estado su viaje para "deslomarse" en Nueva York

En un país donde cada vez más personas se quedan sin trabajo y luchan por salir adelante en medio de una crisis económica y social sin precedentes, los recientes hallazgos en la causa por presunto enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desatan no más que indignación y desconcierto. Es que la justicia reveló detalles que dejan poco margen para la duda: Adorni y su esposa, Julieta Bettina Angeletti, habrían utilizado recursos del Estado para financiar parte de un lujoso viaje a Nueva York, en el marco de la llamada "Argentina Week 2026".

El informe judicial, que ya está en manos del juez Ariel Lijo, detalla que los pasajes de avión de la pareja costaron más de 10 mil dólares . Lo que resulta aún más alarmante es que la reserva de los boletos aparece registrada bajo el nombre "RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR ", dejando al descubierto que al menos uno de esos pasajes fue abonado con fondos públicos.

Manuel Adorni en su antiguo programa de stream "Fake, 7, 8"

Según los documentos aportados por la aerolínea Delta, Adorni viajó en primera clase, ocupando el asiento 1G y sin equipaje despachado, mientras que su esposa lo hizo en el asiento 1C con dos valijas despachadas; además, se supo que el vuelo directo desde Nueva York a Buenos Aires, identificado como DL 115, despegó el 14 de marzo de 2026 a las 22:25 y aterrizó en Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. El costo del pasaje de Adorni ascendió a 4.910,35 dólares , mientras que el de Angeletti fue aún mayor: 5.154,55 dólares .

Desde Casa Rosada intentaron justificar el gasto injustificable asegurando a Clarín que el boleto del Jefe de Gabinete formaba parte de la gira oficial y fue cubierto por el Gobierno, argumentando que " los ministros viajan siempre en primera clase ". Sin embargo, la situación se complica con la inclusión de la esposa de Adorni en el viaje: según las mismas fuentes oficiales, el pasaje de Angeletti habría sido pagado por el propio funcionario. Pero ¿cómo explicar esta extravagancia de gasto cuando el funcionario libertario declaró cobrar sólo 3 millones de pesos?

Bettina Angeletti y Manuel Adorni

La denuncia inicial fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien señaló un "desproporcionado incremento patrimonial" en las finanzas del Jefe de Gabinete. Cabe recordar que este caso no solo involucra los carísimos pasajes en avión, sino también la adquisición de propiedades millonarias como un departamento de 135 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito y una residencia en un exclusivo country en Exaltación de la Cruz por las que el próspero matrimonio pagó un total de 350 mil dólares, cifra que no parece coincidir con los ingresos declarados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción.

Pero el escándalo no termina ahí porque según trascendió, esta no sería la única irregularidad bajo la lupa judicial: la fiscalía ya investiga entre 15 y 19 vuelos más relacionados con el funcionario de las fuerzas del cielo.

Manuel Adorni

Manuel Adorni está hasta las manos: el fiscal encargado del caso solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal del Jefe de Gabinete de Javier Milei para esclarecer estas dudas. Mientras tanto, desde el oficialismo insisten en minimizar los hechos, asegurando que todo se aclarará con las declaraciones juradas correspondientes al cierre fiscal del año pasado.