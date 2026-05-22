Del Moro explicó por qué no le pagaron a Carmiña: "Les pasa a los que vienen de otro país"

Santiago del Moro reveló las razones por las cuales Carmiña Masi todavía no cobró por su participación en Gran Hermano, luego de que la paraguaya protestara con una publicación al respecto, justo después de la humillación que sufrió cuando no pudo volver al programa porque la producción de Telefe puso en manos de la centroafricana Jenny Mavinga la posibilidad de que regrese, tras los comentarios racistas que había emitido en su contra. El conductor explicó que el problema es que la participante no tiene cuenta bancaria en el país y sumó detalles sobre cómo se dio el repechaje fallido.

"Ellos cuando vienen a trabajar desde afuera tienen que abrirse una cuenta en el país. Eso les pasa", sintetizó Del Moro al aire de su programa radial en La 100. Según detalló, al no tener una ella "no hay dónde depositarle" y eso complica la cuestión económica. La confesión llegó luego de que Masi protestara contra esta situación, en una publicación que subió a sus historias de Instagram.

"Hasta ahora nadie se comunicó conmigo de Telefe/GH para al menos ver la forma de pagarme. En serio, ¿vamos a ir por las malas? Me extraña que se comporten así. Callada no me voy a quedar. ¡Quiero cobrar y punto! Gracias", escribió Carmiña sobre una conversación de WhatsApp con una productora, que el 27 de abril le había garantizado que ya era parte del repechaje. La trabajadora de Telefe le escribió tras el repechaje fallido y le aseguró que "esto que pasó la dejó mal" a la centroafricana y no a ella. "Esta tortilla se le va a volver en contra a Mavinga", aseguró en el chat, en el que también le decía a la paraguaya que no debía tener vergüenza porque ella no había hecho nada malo.

En ese sentido, Del Moro contó la interna de cómo se llegó al fallido regreso de Masi al programa. Según contó, los dueños del formato a nivel mundial "no querían saber absolutamente nada" y tuvieron que recibir pruebas de todo, al punto de que aceptaron solo "si el público la votaba". "Para ellos es muy importante el perdón de la persona que supuestamente fue afectada por lo que ella dijo. Fue un tema que se habló mucho tiempo. De hecho va a ser uno de los temas que se va a exponer en la conversación de Gran Hermano en Roma, que es ahora en junio", confesó el conductor.

La protesta pública de Carmiña Masi contra Gran Hermano porque todavía no le pagaron.

"Esa producción que se señala tanto trabajó mucho tiempo para que pudiera participar, pero no llegó con los votos", consideró Del Moro, quien hasta se animó a relativizar el racismo que mostró la jugadora antes de ser expulsada. "Todos queríamos que Carmiña volviera a la casa, pero con los votos del público no llegó", lamentó el conductor.

Carmiña ya le había pedido perdón a Mavinga cuando se presentó a través del primer Derecho a Réplica del programa, en el cual confesó el "chiste" que había dicho a la otra participante, sin que ella la escuchara, y que había terminado con su expulsión. "Parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco", expresó mientras la miraba por detrás del vidrio en el patio, rodeado de sus compañeros y compañeras.