Paritarias, bono a jubilados, tarifas, aguinaldos y más: las 9 incógnitas para el bolsillo que Milei sigue esquivando

La comunicación como muchas otras áreas del nuevo Estado achicado de Javier Milei está en jaque. Desde que el espacio de La Libertad Avanza (LLA) tomó parte en la vida política de los y las argentinas, se blindó cualquier tipo de interpretación comunicacional; esta situación no genera nada más que incertidumbre, desesperación, ansiedad y preguntas... muchas preguntas.

No hay que olvidar los orígenes del libertario: un plató de televisión conducido por Alejandro Fantino que se reía de los ataques de ira que tenía el actual presidente mientras convocaba a la ciudadanía a quemar el Banco Central y llamaba "zurdos de mier**" a quienes no pensaban como él.

De un tiempo a esta parte, el discurso de Milei tuvo que bajar un cambio y muy a su pesar, tuvo que empezar a tranzar con lo que él más decía odiar: la "casta" política. Así fue dosificando, moldeando y suavizando sus formas, fórmula que lo llevó a ganar la presidencia de la nación.

Durante su candidatura, Milei tuvo que tragarse algunas palabras, cambiar de rumbo político y esto generó algunos interrogantes que todavía no tienen respuesta. BigBang recupera algunas de estas preguntas todavía sin resolución recordando lo que el líder de "las fuerzas del cielo" dijo alguna vez y que debería responderse a través de medios de comunicación que claro, están vetados.

Aguinaldos : la única certeza es que ¡no hay plata! Lo dijo antes de asumir como presidente, el 29 de noviembre de 2023 cuando le preguntaron por este derecho básico y esencial de los trabajadores seguiría existiendo bajo su gestión.

La respuesta dejó muy disconformes a los gobernadores, que fueron los primeros en notar que si el ajuste llegaba al Estado sin los fondos de coparticipación no podrían pagar los aguinaldos en diciembre. La contestación del ahora presidente fue: "La respuesta es que hay que poner los números en orden. La respuesta es corten otros gastos y paguen los salarios".

Luis Caputo, designado como ministro de Economía, era el que debía dar precisiones un día después de la asunción. Sin embargo, la pregunta sobre los aguinaldos sigue sin respuesta y la incertidumbre es total.

Quién paga el ajuste : al principio de su discurso, Milei exigía que los y las políticas de turno debían pagar el ajuste que (ya anticipaba) iba a disponer sobre el Estado. Con el pasar de los días, ese discurso fue mutando tal cual lo hace el personaje Gregorio Samsa en "La Metamorfosis" de Franz Kafka.

Quedó comprobado con el paso del tiempo que la aseveración que decía que el ajuste lo iba a pagar "la casta política" era una total y vil mentira. Ahora, Milei se desdice y propone que al ajuste lo pague el Estado, no los privados.

En su discurso de asunción a la presidencia, Milei no tuvo reparo en decir que recurrirá a una política económica de extrema peligrosidad para los trabajadores: "Lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste, y no hay alternativa al shock".

Bonos para jubilados : el gobierno de Alberto Fernández dejó al sector de los jubilados con un salario muy bajo considerando que durante los últimos cuatro años de gestión bajó el poder adquisitivo y subió la inflación a niveles del gobierno de Raúl Alfonsín.

Sobre los jubilados, Milei todavía no aclara ni oficializa ninguna medida. Es que antes de su asunción se dejó fijado que este sector social cobre un aumento del 20,87% más un plus de $55.000 que fueron abonados en los primeros días de diciembre.

El acuerdo también abarca los meses de enero y febrero de 2024 pero con la asunción del libertario, la cifra quedó pululando. Es decir, que sin ese bono no se cobra en los primeros meses del año, los jubilados y jubiladas cobrarían menos dinero que en diciembre de 2023.

Lo que también es una gran incertidumbre es la movilidad de las jubilaciones que debe aplicarse en el mes de marzo que se calcula promediando los últimos salarios para fijar los salarios y bonos que se condigan con el número de inflación.

Todas las miradas apuntan al dólar : la palabra que más resonó entre los votantes de Milei fue "dolarización". La mesiánica idea de dolarizar la economía argentina no es más que una expresión de deseo libertaria.

A menos de 24 horas de la asunción de Milei, sus ideas radicales fueron dadas de baja por el Banco Central que dispuso un feriado bancario para "dar tiempo a la gestión del Poder Ejecutivo de cumplir con los trámites administrativos para la conformación de las nuevas autoridades y anunciar e implementar las políticas que llevarán adelante", expresaron mediante un comunicado oficial desde esa entidad. Además, el comunicado agrega: "Durante la transición, las operaciones de cambio serán analizadas y cursadas en función de las prioridades".

Varias veces, el arco político de LLA sugirió que el 11 de diciembre se tendrían precisiones económicas. Sin embargo, llegado el día no hubo ninguna y le pasaron la pelota al que será el nuevo ministro de Economía, Caputo quien responderá a la pregunta que todos se hacen "¿Qué va a pasar con el dólar en Argentina?".

Al momento de la publicación de este artículo, el dólar oficial sin impuestos cerró a $390,97 para la venta y $365,93 para la compra. Por su parte el dólar blue cotiza a $940 para la compra y a $990 para la venta.

Derechos laborales ¡afuera! : "¿Se congelarán las paritarias?". Qué bueno sonaría una respuesta, la que sea: negativa o positiva... sin embargo lo que resuena es el silencio de tumba. Todavía no se sabe qué pasará con las paritarias, algo que preocupa con los niveles de estanflación que Milei ya advirtió que habría.

Si el ciudadano se queda con la última palabra del presidente, el panorama es bastante oscuro: "La regulación laboral argentina es arcaica, y solo sirve para entorpecer la generación de puestos de trabajo". Con esto propuso la "libre contratación" entre trabajadores y empresarios lo que significa que los sindicatos no tendrán parte en la negociación de las paritarias, tampoco tendrán validez los acuerdos colectivos de trabajo.

Sesiones en el Congreso: "¿Dialogará democráticamente las medidas que quiere imponer?". La respuesta sería respondida afirmativamente sin dudar, pero en el mundo libertario nada es más certero que la irresolución. Altanero, Milei adelantó que achicaría el Estado y modificaría la totalidad de las regulaciones económicas y sociales que están vigentes hasta ahora. Aseguró que lo haría a través de una Ley Ómnibus que deberá pasar antes por el Congreso, ¿pero cuándo?

El flamante mandatario aseguró: "El día 11 de diciembre entra un paquete enorme de leyes con todas las reformas del Estado y un montón de leyes asociadas a ello. No vamos a esperar a marzo a que vengan las ordinarias. Vamos a llamar a sesiones extraordinarias y vamos a tratar todos estos temas porque es urgente. No podemos esperar hasta marzo, porque ese mes empieza a caer la demanda de dinero". Esto lo dijo el 26 de noviembre y hasta el día de la fecha no hay novedades ni sobre la supuesta Ley Ómnibus ni sobre cuándo se llevarán a cabo las sesiones para debatirla.

La Ley Ómnibus, la duda es fatal : es que desde adentro de LLA tampoco se tienen certezas sobre cómo se pondrá en funcionamiento el paquete de medidas legislativas que contiene muchas reformas que se votan al mismo tiempo.

Desde el arco político libertario advirtieron que las reformas están guardadas "bajo siete llaves" y es por eso el blindaje mediático que hace que todo sea más angustiante por la incertidumbre que genera.

Pagar más y cobrar menos, inflación por las nubes : en el discurso de asunción, el presidente libertario aseguró que la situación económica empeorará y predijo altísimas cifras de inflación. "No hay alternativa al ajuste", expresó y vaticinó: "La inflación hoy mismo viaja a un ritmo que oscila entre el 20% y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero".

Parece ser que una de las únicas certezas es el aumento galopante del número de la inflación que se supone que él mismo viene a bajar. Sumado a la situación de un posible acuerdo libre de precios en supermercados que todavía no se confirmó pero estaría muy próxima a hacerse tras haberse cerrado la Secretaría de Comercio, encargada de fijar los precios desde el Estado.

Es por eso que durante el fin de semana, cientos de miles de personas salieron despavoridas a los supermercados mayoristas para stockearse porque el panorama es desolador: algunas consultoras reflejan que el aumento de precios en los súper podría ser de hasta un 40%.

El precio de la carne aumentaría también en un 15%. Cabe recordar que el plan de Precios Cuidados que establece un precio congelado de 50.000 productos no estará vigente en el nuevo mandato presidencial.

Viajar en transporte público, un lujo : según Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del rubro Automotor, los usuarios de transportes públicos pagan: "$38 menos del mínimo, que es $52, pero porque se aplican muchos descuentos".

El presidente dejó nuevamente más dudas que certezas: "La tarifa está cubriendo cerca del 17% del costo, quiere decir que yo la tendría que multiplicar por seis para dejarla en equilibrio. Eso me da $336... la mitad de eso es impuestos, con lo cual si saco el impuesto estoy en $175, casi 180". La pregunta para Milei sería, ¿seguirán vigentes los subsidios o los ciudadanos argentinos deberán caminar hasta sus puestos de trabajo?.

Lo que antes era una necesidad ahora será un lujo: las facturas de la luz, el agua y el gas también están subsidiadas por el Estado. Y, aunque todavía no hay precisiones sobre este punto, sí se sabe que será efectivo el recorte del 5% del PBI lo que se traduce en un recorte sanguinario también en los subsidios de esos tres servicios esenciales para los argentinos.

¿Será posible vivir en un país gobernado por Milei que dijo que "no hay alternativa para el ajuste"? Esta respuesta se contesta con el paso del tiempo o con las lágrimas y el sudor de los trabajadores.