Triunfo de ATE en IOSFA: frenaron 600 despidos tras la toma de la obra social militar

¡La lucha sirve! Después de tomar la sede nacional y llevar las protestas a todo el país, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) consiguió frenar los más de 600 despidos que amenazaban a los trabajadores de la Obra Social de las Fuerzas Armadas, la ex IOSFA.

Las autoridades confirmaron que los contratos, que vencían el 30 de septiembre, se prorrogan hasta el 4 de febrero de 2027. Fueron los propios trabajadores, que dejaron sus puestos para salir a pelear, los que torcieron una decisión que parecía tomada.

ATE tomó la sede de IOSFA hace una semana

Apenas se conoció la resolución, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, habló con BigBang y no ocultó la alegría: "Después de que ATE ocupara la sede nacional de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de que multiplicara las protestas en todo el país, logramos que se asegure la continuidad laboral de todas y de todos los trabajadores".

" Este es un triunfo del sindicato . Fue la decisión de las trabajadoras y los trabajadores de abandonar sus puestos y salir a pelear la que permitió frenar los despidos masivos en la obra social. Eran 600 trabajadores cuyos vínculos contractuales vencían el último día del mes de septiembre", explicó.

Y confirmó la noticia que esperaban cientos de familias: "Hoy se confirmó, así lo hicieron las autoridades de todas las fuerzas, que se prorrogan estos vínculos hasta el 4 de febrero del próximo año".

La toma que cambió todo

La victoria tiene un antecedente clave. El jueves 24 de septiembre, ATE ocupó la sede central de la obra social en Paso 551, en la Ciudad de Buenos Aires, para rechazar una reorganización que ponía en riesgo unos 600 puestos de trabajo y la continuidad de 13 hoteles y dos centros recreativos.

ATE tomó la sede de IOSFA hace una semana

Los trabajadores se concentraron frente al edificio y después entraron. Subieron hasta el cuarto piso, donde están las oficinas de las autoridades, y se quedaron ahí mientras una delegación sindical se reunía con un integrante del directorio para presentar el reclamo. Una semana después, la pelea dio sus frutos .

En medio del festejo, Aguiar fue claro en que la pelea no terminó: "Por supuesto, para nosotros que se haya garantizado la continuidad de todas las fuentes laborales por más de cuatro meses es un alivio, aunque no se trata de una solución definitiva. Por eso es que desde ATE vamos a mantenernos en alerta hasta que finalicen todas las tramitaciones administrativas".

IOSFA, obra social de las Fuerzas Armadas

"Se tiene que respetar el derecho a la estabilidad de todas y de todos los trabajadores y además salvaguardar el patrimonio de la obra social", reclamó y recordó lo que estaba en juego: "Recordemos que la amenaza de despidos estaba seguida del cierre de 13 hoteles y complejos recreativos que tiene el IOSFA en Mar del Plata, en Córdoba y en Bariloche".

El dirigente también apuntó contra la gestión libertaria de la obra social, con números contundentes: "Ahora tenemos que seguir reclamando para que se normalice la atención y las prestaciones en todo el país, porque cuando se hizo cargo esta gestión de La Libertad Avanza de la Obra Social de las Fuerzas Armadas tenía un superávit de 25.000 millones de pesos y ahora la deuda supera los 500.000 millones de pesos. Tenemos que evitar que a esta obra social la sigan vaciando".

hotel Islas Malvinas, el complejo para vacacionar que depende de IOSFA y que estaba a punto de cerrar

Esta vez, 600 familias pueden respirar. Y otra vez quedó demostrado que, cuando los trabajadores se organizan y salen a pelear, la lucha sirve.