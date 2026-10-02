Lionel Messi ya está en Rosario: llegó con su familia y se prepara para su despedida de la Selección

La cuenta regresiva para el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina ya comenzó y el capitán albiceleste está nuevamente en el país. Después de las primeras versiones que comenzaron a circular a raíz del aterrizaje de un vuelo privado, finalmente se confirmó que el rosarino llegó durante la mañana a Rosario.

Messi arribó acompañado por Antonella Roccuzzo, sus hijos y su mamá, Celia. El avión privado que trasladó a la familia procedente de Fort Lauderdale, Miami, Estados Unidos, aterrizó exactamente a las 7 de la mañana en el Aeropuerto Internacional "Islas Malvinas".

Messi llegó a Rosario en un vuelo privado

Luego de pasar por la aeroestación rosarina, el 10 emprendió viaje rumbo a su residencia ubicada en el Kentucky Club de Campo de Funes, donde podrá descansar y reencontrarse con sus seres queridos antes de afrontar uno de los momentos más importantes de su carrera con la camiseta argentina.

Su regreso al país se produjo en plena fecha FIFA y a pocos días de la esperada despedida de la Selección Argentina, un acontecimiento que genera una enorme expectativa entre los hinchas.

Antes de ese encuentro, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tendrá otro compromiso. La Argentina enfrentará este sábado 3 de octubre a Burkina Faso, desde las 21, en el Estadio Monumental.

Lionel Messi llegó junto a su familia a Rosario.



A días de su despedida. 💔🇦🇷 pic.twitter.com/5nR2ejbbHP — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 2, 2026

De acuerdo con la planificación del cuerpo técnico, Messi no está previsto para disputar ese partido. Sin embargo, su llegada anticipada a la Argentina abrió interrogantes sobre la posibilidad de que se acerque al estadio para acompañar al plantel durante el amistoso.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la presencia del capitán ante Burkina Faso. Todas las miradas están puestas en el encuentro que significará su última presentación con la camiseta de la Selección Mayor.

La jornada más esperada tendrá lugar el próximo martes 6 de octubre, cuando la Selección Argentina enfrente a Benín, desde las 20, nuevamente en el Monumental.

La Scaloneta se prepara para despedir a Messi

El partido fue organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como el gran homenaje para Messi, después de que el capitán anunciara su decisión de ponerle punto final a su ciclo con la Scaloneta.

La expectativa alrededor de la despedida quedó reflejada también en la respuesta del público: las entradas se agotaron rápidamente para una noche que tendrá al futbolista surgido en Rosario como protagonista absoluto.