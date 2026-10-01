¿Y el apoyo? Estados Unidos pidió "desescalar" el conflicto ente Argentina y Gran Bretaña por Malvinas

El presunto apoyo de los Estados Unidos (EEUU) a la Argentina en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas fue desmentido en las últimas horas por el embajador norteamericano ante las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, quien intentó ponerle paños fríos a la escalada de cruces entre los gobiernos argentino y británico, en el marco de las presiones de ambos países alrededor del proyecto Sea Lion que busca extraer hidrocarburos de la plataforma marítima cercana.

"Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos", reconoció Waltz en las declaraciones que brindó ante GB News. El funcionario diplomático reconoció que "Argentina es un gran amigo", pero remarcó que "obviamente existe una relación especial con el Reino Unido". Al mismo tiempo, explicó que la decisión le corresponde al presidente de EEUU, Donald Trump.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz.

Waltz inclusive fue más allá y se refirió a la reunión que mantuvieron Trump con el primer ministro británico, Andy Burnham, la cual calificó como una "especial", mientras minimizaba los entredichos de ambos. "Independientemente de las posturas políticas de cada uno, esta relación siempre debe funcionar", auguró, en el sentido de la alianza histórica entre ambos países.

"Podemos discrepar en todo tipo de cuestiones. Pero puedo asegurarle, como veterano que ha luchado codo a codo con soldados británicos en todo el mundo, que es una relación sólida", destacó Waltz. "La cooperación en materia de inteligencia es fuerte, pero seguiremos insistiendo en la necesidad de mayores inversiones en la defensa británica", sumó enseguida, en relación a las crítica de Trump por la falta de involucramiento británico en Irán.

Estados Unidos consideró a la Argentina como "un muy buen amigo", pero no habrá apoyo en la causa Malvinas.

Las declaraciones de Waltz echaron por tierra la teoría del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) de lograr el apoyo de EEUU en la causa Malvinas. En las últimas semanas, el presidente Javier Milei impulsó cuestionamientos y castigos a las empresas que inviertan en el proyecto extractivista Sea Lion que impulsa Gran Bretaña en la zona de las islas. En ese marco, Trump utilizó la posición argentina para que sus aliados se preocupen y jerarquicen el conflicto con Irán.

El eje Malvinas siempre fue polémico para la gestión libertaria, compuesta por muchos dirigentes que ya se pronunciaron públicamente en contra de su recuperación. La bandera de "Las Malvinas son argentinas" que se desplegó en el último mundial de fútbol y generó un enjo a Milei, terminó como el disparador del último manotazo de ahogado que lanzó, mientras la economía cruje y el apoyo se resiente día a día.